Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
على طريقة الرجال.. سيدات برشلونة يهزمن ريال مدريد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ملكة الدنمارك على عرش جمال الكون لعام 2024

منوعات

2024-11-17 | 04:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ملكة الدنمارك على عرش جمال الكون لعام 2024
1,409 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات

فازت ملكة جمال الدنمارك فيكتوريا كجير ثيلفيغ بلقب ملكة جمال الكون لعام 2024، في حين احتلّت ملكة نيجيريا تشيديما أديتشينا منصب الوصيفة الأولى، وسمّيت وصيفة ثانية المكسيكية ماريا فرناندا بلتران، والوصيفة الثالثة التايلاندية سوشاتا شوانجسري، والوصيفة الرابعة ملكة جمال فنزويلا إيلينا ماركيز.

تبنّى منظّمو المسابقة صوت المرأة وتمكينها، وترجمت هذه الرسالة المتسابقات من خلال الحديث عن تجاربهن وطموحاتهن. تميّزت المسابقة هذا العام بتأهّل عدد من الدول للمرّة الأولى، منها مصر عبر ممثلتها لوجينا صلاح، التي تأهّلت إلى المرحلة نصف النهائية. وتأهّلت نيجيريا إلى المرحلة النهائية للمرة الأولى منذ عام 1963.

المتسابقة الأصغر سناً في مسابقة ملكة جمال الكون هي فالنتينا أليكسييفا، التي تُوّجت ملكةً على عرش جمال روسيا لعام 2024، من بين 50 متسابقة حضرن من جميع أنحاء روسيا إلى المسابقة التي أقيمت في العاصمة موسكو. أليكسييفا البالغة من العمر 18 عاماً، تخرّجت في المدرسة الثانوية هذا العام، وتدرس الآن في جامعة بيروغوف الوطنية للبحوث الطبية في موسكو. وفي سيرتها الذاتية لملكة جمال الكون، قالت ألكسييفا إنها تطمح إلى أن تصبح طبيبة أورام. وقد تأهّلت أليكسييفا إلى مرحلة نصف النهائي من بين 130 متسابقة من حول العالم.

أما في ما يخصّ الأسئلة التي طرحتها لجنة التحكيم على المتسابقات الخمس اللواتي تأهّلن فهي الآتية:

- نيجيريا
ما هو الأهمّ بالنسبة لك، أن تكوني محبوبة أم محترمة من قبل الآخرين؟ اختارت أن تكون محترمة من قبل الآخرين.

- المكسيك

عندما يحدث شيء في حياتك، فما الذي يمنحك القوة للاستمرار؟ تمنحني أمي القوة لكونها محاربة لمرض السرطان.
- الدنمارك
كيف ستعيشين حياتك بشكل مختلف إذا كنتِ تعلمين أن لا أحد سيحكم عليكِ؟
لن أغير طريقة عيشي لحياتي أبداً، فنحن نتعلم من أخطائنا كل يوم، وعلينا أن نأخذ ذلك وننقله معنا إلى المستقبل. لن أغيّر شيئاً.
- تايلاند
ما هي الصفات التي يجب أن يتحلّى بها الشخص ليكون قائداً حقيقياً بالنسبة لك؟
التعاطف، لأنه بغض النظر عن نوع التعليم الذي حصلت عليه، في النهاية أنت بحاجة إلى التعاطف وليس القادة فقط بل الجميع. هكذا يمكننا أن نتّحد.
- فنزويلا
صفي المرأة المثالية اليوم، وما هو الشيء المشترك بينك وبينها.

السؤال الموحّد:

لقد ألهمت ملكة جمال الكون أجيالاً من النساء. ماذا تريدين أن تقولي لمن يشاهدونك الآن؟

فنزويلا: إن الرسالة الأهم التي سأقدمها الليلة هي رسالة مهداة إلى جميع النساء، ليس فقط أولئك الموجودات هنا بل في جميع أنحاء العالم. التاج الليلة ليس التاج الذي يمثل ملكة جمال الكون؛ التاج الليلة هو كل واحدة من هؤلاء النساء اللاتي أعطين الاحترام والحبّ والظهور لجميع بلدانهن.

دنمارك: لكل من يشاهد، بغض النظر عن المكان الذي أتيت منه، وبغض النظر عن ماضيك، يمكنك دائماً أن تختار أن تجعله نقطة قوتك. لن يحدّد من أنت، عليك أن تستمر في الكفاح. أنا هنا لأنني أريد أن أتغيّر، أريد أن أصنع التاريخ؛ وهذا ما أفعله الليلة. لا تستسلم أبداً، آمن دائماً بنفسك في أحلامك، وهذا بالضبط ما ستحقّقه.

تايلاند: أنا أؤمن دائماً بأنه يجب علينا التحلّي بالأمل. هذا الأمل يرافقني في مشروعي الذي أقابل به مرضى مصابين بالسرطان. ونحن نعلم أنه من الصعب جداً التغلّب على هذا المرض، ولكنني أشعر بأن الجميع لديه أمل، وأن غداً سيكون يوماً أفضل.

نيجيريا: أشعر بأن لديّ قصة قويّة. أنا لا أقف هنا بصفتي تشيديما أديتشينا. أنا أقف هنا كرمز للأمل ومنارة للإيمان. وبصفتي شخصاً ثابر بنعمة، أؤمن بأنني لم أقاتل من أجل نفسي فحسب، بل من أجل أفريقيا.

المكسيك: وفق ما يقول مشروعي الاجتماعي: قل لا للتنمر الإلكتروني، والتحرش الإلكتروني. نحن الآن في مشكلة كبيرة هي وسائل التواصل الاجتماعي. والرسالة التي أريد أن أقدمها للعالم هي المحاربة والسيطرة, والتكيّف مع هذا الوضع الجديد بالذكاء العاطفي الذي نحتاج إلى امتلاكه. نحن بحاجة إلى امتلاك هذا الذكاء العاطفي حتى نتمكّن من التحكم بتلك العاطفة؛ وبهذا الذكاء العاطفي يمكننا أن نعطي تلك الرسالة من دون خوف.
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

ملكة الدنمارك على عرش جمال الكون

ملكة جمال الكون لعام 2024

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٥٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-17
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٥٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-17
عشرين
Play
عشرين
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
Play
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
رحال
Play
رحال
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
Play
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-16
Play
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-16
Play
العراق في دقيقة 16-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-16
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
Biotic
Play
Biotic
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
Play
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
وزارة الدفاع أم مغارة علي بابا؟ - حلقة ٢ | 2024
13:30 | 2024-11-15
Play
وزارة الدفاع أم مغارة علي بابا؟ - حلقة ٢ | 2024
13:30 | 2024-11-15
علناً
Play
علناً
زيارة السوداني الى اربيل ومشاكل الاستثمار - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-14
Play
زيارة السوداني الى اربيل ومشاكل الاستثمار - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-14
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي فهد عادل - الحلقة ٣١ | season 3
14:30 | 2024-11-14
Play
الشاعر الشعبي فهد عادل - الحلقة ٣١ | season 3
14:30 | 2024-11-14
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٥٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-17
Play
شارع المتنبي العريق - الحلقة ١٥٣ | الموسم 7
04:00 | 2024-11-17
عشرين
Play
عشرين
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
Play
التسريبات السياسية.. اسرار الكواليس ام تصفية حسابات؟ - الحلقة ٤٤ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-16
رحال
Play
رحال
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
Play
القيارة مدينة التاريخ والجمال - الحلقة ٢٣ | الموسم 5
13:30 | 2024-11-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-16
Play
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-11-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-16
Play
العراق في دقيقة 16-11-2024 | 2024
12:30 | 2024-11-16
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٦ الى ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-11-16
Biotic
Play
Biotic
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
Play
سهولة الإصابة بالكدمات وآثار الضغوط النفسية - الحلقة ٣١ | الموسم 3
15:00 | 2024-11-15
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
وزارة الدفاع أم مغارة علي بابا؟ - حلقة ٢ | 2024
13:30 | 2024-11-15
Play
وزارة الدفاع أم مغارة علي بابا؟ - حلقة ٢ | 2024
13:30 | 2024-11-15
علناً
Play
علناً
زيارة السوداني الى اربيل ومشاكل الاستثمار - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-14
Play
زيارة السوداني الى اربيل ومشاكل الاستثمار - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
15:30 | 2024-11-14
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي فهد عادل - الحلقة ٣١ | season 3
14:30 | 2024-11-14
Play
الشاعر الشعبي فهد عادل - الحلقة ٣١ | season 3
14:30 | 2024-11-14
اخترنا لك
احباط "جريمة شرف" في واشنطن.. مراهقة عراقية تتسبب بإدخال والديها الى السجن
02:47 | 2024-11-17
دون الكشف عن هويتك.. شركة "تشتكي" مديرك نيابة عنك
09:55 | 2024-11-16
بديلة "X".. ماذا تعرف عن منصة "Bluesky" وما ميزاتها؟
07:59 | 2024-11-16
استعدّوا للمرحلة المقبلة ... ثورات، حروب وانقلابات!
02:00 | 2024-11-16
دراسة تكشف تأثير الجلوس الطويل على صحة الجسم
11:27 | 2024-11-15
قبل نزاله مع مايك تايسون.. معلومات مثيرة عن جيك بول
09:49 | 2024-11-15
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.