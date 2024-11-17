ملكة الدنمارك على عرش جمال الكون لعام 2024

تبنّى منظّمو المسابقة صوت المرأة وتمكينها، وترجمت هذه الرسالة المتسابقات من خلال عن تجاربهن وطموحاتهن. تميّزت المسابقة هذا العام بتأهّل عدد من للمرّة الأولى، منها مصر عبر ممثلتها لوجينا صلاح، التي تأهّلت إلى المرحلة نصف النهائية. وتأهّلت نيجيريا إلى المرحلة النهائية للمرة الأولى منذ عام 1963.المتسابقة الأصغر سناً في مسابقة ملكة جمال الكون هي فالنتينا أليكسييفا، التي تُوّجت ملكةً على عرش جمال روسيا لعام 2024، من بين 50 متسابقة حضرن من جميع أنحاء روسيا إلى المسابقة التي أقيمت في موسكو. أليكسييفا البالغة من العمر 18 عاماً، تخرّجت في المدرسة الثانوية هذا العام، وتدرس الآن في جامعة بيروغوف الوطنية للبحوث الطبية في موسكو. وفي سيرتها الذاتية لملكة جمال الكون، قالت ألكسييفا إنها تطمح إلى أن تصبح طبيبة أورام. وقد تأهّلت أليكسييفا إلى مرحلة نصف النهائي من بين 130 متسابقة من حول العالم.أما في ما يخصّ الأسئلة التي طرحتها لجنة التحكيم على المتسابقات الخمس اللواتي تأهّلن فهي الآتية:- نيجيرياما هو الأهمّ بالنسبة لك، أن تكوني محبوبة أم محترمة من قبل الآخرين؟ اختارت أن تكون محترمة من قبل الآخرين.- المكسيكعندما يحدث شيء في حياتك، فما الذي يمنحك القوة للاستمرار؟ تمنحني أمي القوة لكونها محاربة لمرض السرطان.- الدنمارككيف ستعيشين حياتك بشكل مختلف إذا كنتِ تعلمين أن لا أحد سيحكم عليكِ؟لن أغير طريقة عيشي لحياتي أبداً، فنحن نتعلم من أخطائنا كل يوم، وعلينا أن نأخذ ذلك وننقله معنا إلى المستقبل. لن أغيّر شيئاً.- تايلاندما هي الصفات التي يجب أن يتحلّى بها الشخص ليكون قائداً حقيقياً بالنسبة لك؟التعاطف، لأنه بغض النظر عن نوع التعليم الذي حصلت عليه، في النهاية أنت بحاجة إلى التعاطف وليس القادة فقط بل الجميع. هكذا يمكننا أن نتّحد.- فنزويلاصفي المرأة المثالية اليوم، وما هو الشيء المشترك بينك وبينها.السؤال الموحّد:لقد ألهمت ملكة جمال الكون أجيالاً من النساء. ماذا تريدين أن تقولي لمن يشاهدونك الآن؟فنزويلا: إن الرسالة الأهم التي سأقدمها الليلة هي رسالة مهداة إلى جميع النساء، ليس فقط أولئك الموجودات هنا بل في جميع أنحاء العالم. التاج الليلة ليس التاج الذي يمثل ملكة جمال الكون؛ التاج الليلة هو كل واحدة من هؤلاء النساء اللاتي أعطين الاحترام والحبّ والظهور لجميع بلدانهن.دنمارك: لكل من يشاهد، بغض النظر عن المكان الذي أتيت منه، وبغض النظر عن ماضيك، يمكنك دائماً أن تختار أن تجعله نقطة قوتك. لن يحدّد من أنت، عليك أن تستمر في الكفاح. أنا هنا لأنني أريد أن أتغيّر، أريد أن أصنع التاريخ؛ وهذا ما أفعله الليلة. لا تستسلم أبداً، آمن دائماً بنفسك في أحلامك، وهذا بالضبط ما ستحقّقه.تايلاند: أنا أؤمن دائماً بأنه يجب علينا التحلّي بالأمل. هذا الأمل يرافقني في مشروعي الذي أقابل به مرضى مصابين بالسرطان. ونحن نعلم أنه من الصعب جداً التغلّب على هذا المرض، ولكنني أشعر بأن الجميع لديه أمل، وأن غداً سيكون يوماً أفضل.نيجيريا: أشعر بأن لديّ قصة قويّة. أنا لا أقف هنا بصفتي تشيديما أديتشينا. أنا أقف هنا كرمز للأمل ومنارة للإيمان. وبصفتي شخصاً ثابر بنعمة، أؤمن بأنني لم أقاتل من أجل نفسي فحسب، بل من أجل أفريقيا.المكسيك: وفق ما يقول مشروعي الاجتماعي: قل لا للتنمر الإلكتروني، والتحرش الإلكتروني. نحن الآن في مشكلة كبيرة هي وسائل التواصل الاجتماعي. والرسالة التي أريد أن أقدمها للعالم هي المحاربة والسيطرة, والتكيّف مع هذا الوضع الجديد بالذكاء العاطفي الذي نحتاج إلى امتلاكه. نحن بحاجة إلى امتلاك هذا الذكاء العاطفي حتى نتمكّن من التحكم بتلك العاطفة؛ وبهذا الذكاء العاطفي يمكننا أن نعطي تلك الرسالة من دون خوف.