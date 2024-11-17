‎ حرض أحد طلابه على "الفسق والفجور".. الحبس 5 سنوات لمدرس في الكويت

وكانت النيابة العامة قد حققت مع وأمرت بحبسه احتياطيا لاتهامه بتحريض أحد طلابه على الفجور عبر المعلوماتية.وذكرت صحيفة "القبس" أن "المعلم أرسل إلى الطالب في أحد برامج التواصل الاجتماعي عبارات وصورا وتسجيلات مرئية مخلة بالآداب العامة".وأكدت النيابة في بيان سابق لها أنها "استجوبت المتهم واعترف بما هو منسوب إليه".