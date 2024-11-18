ما علاقة "فرقعة الأصابع" بالتهاب المفاصل؟

تتكون المفاصل الزليلية من سائل يشبه الهلام يسمى "السائل الزليلي"، ويُعتقد أن الصوت الناتج عن فرقعة المفصل يرجع إلى تكوّن فقاعة هواء في المفصل عند سحبه، يليها انهيار هذه الفقاعة.وفي العام 2015، تم التوصل إلى تفسير يسمى "التربونيوكليشن"، حيث يؤدي سحب المفصل إلى خلق صغيرة داخل المفصل؛ ما يسبب تشكل فقاعة هواء.وعلى الرغم من أن يعتقد أن هذه الظاهرة قد تضر بالغضاريف والعظام بمرور الوقت، إلا أن الدراسات السريرية لم تجد دليلًا قاطعًا يربط بين فرقعة المفاصل وزيادة خطر الإصابة بـهشاشة العظام.وفي إحدى الدراسات، تم مقارنة الأفراد الذين يعانون من تشقق المفاصل مع أولئك الذين لا يعانون من أي مشاكل مفصلية، ولم تجد الدراسة علاقة مباشرة بين فرقعة المفاصل وظهور التهاب المفاصل.في دراسة أخرى، قام أحد الأطباء بتكرار عادة فرقعة مفاصله لمدة 50 عامًا دون أن يظهر أي علامات على التهاب المفاصل؛ ما يشير إلى أن الفرقعة بحد ذاتها لا تسبب ضررًا كبيرًا للمفاصل.وعلى الرغم من عدم وجود دليل قوي على أن فرقعة المفاصل تؤدي إلى التهاب المفاصل، إلا أن هناك تقارير عن إصابات ناجمة عن محاولات قوية لفرقعة المفصل، وهو ما يوجب الحذر من ممارستها بشكل مفرط.