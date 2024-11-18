اتخذ هذه الخطوات فورا بعد تلقيك مكالمة أو رسالة احتيالية

نيوز – منوعات

أصبحت مكالمات ورسائل الاحتيال في عام 2024 أكثر انتشارًا من أي وقت مضى، حيث يستخدم المحتالون أساليب تنكر ذكية، ويتظاهرون بأنهم مديرو توظيف يعرضون وظائف للعمل من المنزل تعد برواتب عالية.

كما يقوم هؤلاء بانتحال صفة وكلاء التوصيل أو موظفي المصارف لخداعك للكشف عن معلومات حساسة، لكن هدف هؤلاء النهائي هو سرقة أموالك أو هويتك الرقمية أو كليهما.

3 خطوات مهمة

وبحال اكتشفت محاولة احتيال عبر مكالمة هاتفية أو رسالة، فلن ينتهي عملك عند هذا الحد، ولتأمين حساباتك ومنع الاحتيال في المستقبل، اتبع الخطوات الثلاث التالية:

بلغ عن الرقم

وقد يمنع حظر رقم هاتف فقط من الاتصال بك مباشرة، ولكن لمساعدة الآخرين على تجنب الوقوع ضحية، اتخذ الخطوة الإضافية للإبلاغ عن الرقم.

وإذا لم تقم المتصل مثل Truecaller بالفعل بتمييز الرقم على أنه عملية احتيال، فاستخدم ميزة الإبلاغ الخاصة بها لوضع علامة عليه على أنه كذلك.

ويساعد هذا في وضع علامة على الرقم تدل أنه مشبوه عندما يحاول المحتالون الاتصال بالآخرين.

كذلك تتيح لك الرسائل القصيرة وواتساب أيضًا الإبلاغ عن الأرقام المشبوهة مباشرة داخل تطبيقاتها، مما يدفع المنصات إلى التحقيق في الرقم وتعطيله، فمن خلال الإبلاغ عن الرقم، تسهم في نظام بيئي رقمي أكثر أمانًا للجميع.

راقب حساباتك

عندما تتلقى مكالمة أو رسالة نصية احتيالية، فإن أفضل ممارسة هي عدم الانخراط فيها، وهو ما يتطلب أن تكون يقظًا وراقب حساباتك المالية ونشاطك الرقمي بحثًا عن أي سلوك غير عادي، فإذا وجدت شيئًا مريبًا، اتصل بالبنك أو العلامة التجارية المعنية على الفور.

أما إذا شعرت أن شخصًا آخر ربما استولى على تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك أو لاحظت نشاطًا مريبًا من نفس البطاقة، فنوصيك أيضًا بإلغائها والحصول على واحدة جديدة، وفي حين قد يكلف هذا بعض المال، لكنه سيضمن عدم جدوى التفاصيل التي قد يمتلكها .

غيّر كلمة المرور

وبحال أرسل كلمة مرور لمرة واحدة أو حاول الوصول إلى أحد حساباتك، فغيّر كلمة المرور على الفور حتى ولو كانت المحاولة غير ناجحة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تسجيل الخروج من جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها بالحساب المحدد وإعادة تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور الجديدة إذا لزم الأمر.

وإذا لم تقم بإعداد مصادقة ثنائية العوامل لهذا الحساب المحدد، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، واعتمادًا على الخدمة، قم باستخدام تطبيق مصادقة، وهذا يضمن أنه حتى إذا تمكن من الوصول إلى كلمة مرورك، فلن يتمكن من الوصول إلى الحساب.