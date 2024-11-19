اليوم العالمي للرجال.. جبال بشرية وهذا دورهم في الاسرة

نشأة اليوم للرجلبدأ الاحتفال باليوم للرجل لأول مرة في عام 1999 بمبادرة من الدكتور جيروم تيلوكسينج، أحد الأساتذة الجامعيين في جزر الهند الغربية، وكان هدفه الأساسي هو إنشاء يوم للاحتفاء بإنجازات الرجال وتقدير مساهماتهم في مختلف جوانب الحياة، سواء داخل الأسرة أو في بشكل عام.وتم 19 نوفمبر ليكون هذا اليوم لأنه يتزامن مع ميلاد الدكتور جيروم، الذي يعتبره قدوة شخصية في حياته.أهداف اليوم للرجليهدف هذا اليوم إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تُبرز الخاصة بالرجال وتدعمهم في مواجهة التحديات المختلفة، ومن بين هذه الأهداف: تعزيز الصحة النفسية والجسدية للرجال من خلال تسليط الضوء على الأمراض الشائعة التي تصيب الرجال مثل سرطان البروستاتا والصحة النفسية، بما في ذلك معدلات الاكتئاب والانتحار التي تعد مرتفعة نسبيًا بين الرجال مقارنة بالنساء.بالإضافة إلى التوعية بدور الرجال في الأسرة حيث يشجع هذا اليوم على إبراز أهمية الرجال كآباء وأزواج، ودورهم الحيوي في بناء مجتمعات قوية، فضلًا عن التأكيد على المساواة بين الجنسين حيث يعزز هذا اليوم أهمية تحقيق توازن بين حقوق وواجبات الرجال والنساء..لماذا يعتبر هذا اليوم مهمًا؟على الرغم من الانتقادات التي قد توجه فكرة تخصيص يوم للرجل، يرى الكثيرون أن هذا اليوم يحمل أهمية كبيرة، فهو لا يهدف فقط إلى الاحتفال بالرجال، بل يعزز أيضًا الحوار حول التي تؤثر على حياتهم بشكل مباشر، كما يساعد على رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها الرجال وتشجيعهم على طلب الدعم عند الحاجة.