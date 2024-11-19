الكاكارا.. أكثر أنواع الطيور ذكاء وقدراته استثنائية

=الطائر، الذي ينتمي إلى عائلة الصقور، أثار دهشة الباحثين بمهاراته المعرفية التي تفوق التوقعات، مما يقدم رؤى جديدة حول الذكاء لدى .تتمثل قدرة الكاكارا المخطط في نظام غذائي انتهازي، حيث يعتمد على صغار الفقمات، طيور البطاريق، والتطفل على فتات الحيوانات المفترسة الأخرى.وللتكيف مع البيئة الصعبة في جزر تييرا ديل فويغو وجزر فوكلاند، طور الكاكارا استراتيجيات مبتكرة للبقاء على قيد الحياة. في دراسة أجرتها هارينغتون من الطب البيطري في فيينا، تم تقديم يحتوي على أحجية دوارة لمجموعة من خمسة عشر طائرًا بريًا من الكاكارا، يتطلب حلها للوصول إلى مكافآت غذائية.أظهرت النتائج أن الكاكارا أظهر قدرة فائقة على تعلم حل الأحاجي بسرعة كبيرة.لم تقتصر على الحلول التقليدية، بل تبنت أساليب مبتكرة لاستكشاف الصندوق، مثل تحريكه، مراقبته من زوايا مختلفة، وتجربة تقنيات متعددة للوصول إلى الحل. هذه القدرة في حل المشكلات تضع الكاكارا في مصاف التي تمت دراستها سابقًا مثل الغربان والببغاوات، والتي أظهرت مهارات مماثلة.وفي متابعة بعد عام من الدراسة، أظهرت نفسها قدرة على تذكر تقنيات الحل التي استخدمتها في المرة الأولى، مما مكّنهم من إنجاز المهمة بسرعة أكبر. هذه النتائج تشير إلى أن الكاكارا يحتفظ بذاكرة طويلة الأمد تساعده في التكيف مع تحديات بيئته.تشير الدراسة إلى أن تطور الذكاء وحل المشكلات قد لا يكون أمرًا نادرًا كما كان يُعتقد، وقد يرتبط بالتحديات البيئية التي تواجه في بيئاتها المختلفة.يتوقع الباحثون أن تساهم الأبحاث المستقبلية في فهم كيفية تأثير التعلم الاجتماعي على تطور الذكاء لدى .