نادين نجيم تتحدّث للمرة الأولى عن طلاقها وتكشف سبب خسارة والدها أمواله وممتلكاته! 

كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم سرّ تجنّبها عن أسباب طلاقها، مؤكدةً أنها ترى الأمر موضوعاً شخصياً.وقالت نادين: "وقت طلاقي كنت في عز نجاحي، أخدت جايزة أفضل ممثلة عربية بمهرجان الفضائيات في مصر، وبعدها بيومين أعلنت الطلاق".وأضافت: "أنا شخص آخر همّي رأي طالما ما بعمل شي غلط، وطلع أخبار وتحليلات كتير، لكن أنا ما قلت ليه اتجوّزت وما هقول ليه اتطلّقت".وتحدثت عن طفولتها التي تدلّعت خلالها كونها أصغر الأبناء، وجاءت بعد 4 أخوة، مضيفةً: "كنت متدلّعة، لأني كنت الأصغر، وكنت لعبة البيت".وأضافت عن أسرتها: "أنا ولدت بالحرب، ولا أتذكر حرب 1989 لأني كنت في سن الرابعة حينها. كان أبي يعمل وأمي تتحمل مسؤولية البيت، وكان ذلك هو الشائع في لبنان، فعمل الأم في المنزل أصعب منه خارجه. كان والدي خياطاً رجالياً، وكانت حياته مرتاحة في بداية الزواج، لكن الليرة تدهورت، وما يحدث هذه الأيام، حدث مع والدي عندما تزوج، فخسرنا ممتلكات وأموالاً كثيرة".كما أعربت نادين نسيب نجيم عن تمنيها خوض تجربة التمثيل بمصر قائلة: "أنا عايزة أمثل في بس اللي صار إنه جالي كتير عروض بس الأدوار بتكون يا أنا عملت زيها، يا دور أحس إنه ما فيه تحدي ليا.. يعني راح فوت على الجمهور فعايزة ألعب شيء يطلع مني إمكانياتي، فأوقات بحس إن الدور إمكانياته محدودة وأي حد بيلعبه".وتابعت حديثها معربة عن سعادتها وفخرها بحب الجمهور لها:" لما باجي بتبسط لأني طريقتهم اللي بيحبوني بيها من القلب طالعة، وأنا بعرف أن الشعب ما بيجامل، ومش هين أنه يحب حد برا ومبيتكلمش نفس اللغة".