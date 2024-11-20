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https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-507071-638677234280247901.jpg
نادين نجيم تتحدّث للمرة الأولى عن طلاقها وتكشف سبب خسارة والدها أمواله وممتلكاته!
منوعات
2024-11-20 | 13:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
2,121 مشاهدة
بعد تأجيل عرض
الحلقة
منذ حوالي الأسبوعين، بثّت مقابلة النجمة
اللبنانية
نادين نسيب نجيم مع الإعلامي إسعاد يونس في
برنامج
"صاحبة السعادة"، وتحدّثت الممثلة عن العديد من المواضيع الشخصية والمهنية أبرزها طلاقها من زوجها هادي الأسمر وعن عدم مشاركتها في الدراما المصرية.
كشفت الفنانة
اللبنانية
نادين نسيب نجيم سرّ تجنّبها
الحديث
عن أسباب طلاقها، مؤكدةً أنها ترى الأمر موضوعاً شخصياً.
وقالت نادين: "وقت طلاقي كنت في عز نجاحي، أخدت جايزة أفضل ممثلة عربية بمهرجان الفضائيات في مصر، وبعدها بيومين أعلنت الطلاق".
وأضافت: "أنا شخص آخر همّي رأي
المجتمع
طالما ما بعمل شي غلط، وطلع أخبار وتحليلات كتير، لكن أنا ما قلت ليه اتجوّزت وما هقول ليه اتطلّقت".
طفولة نادين نجيم
وتحدثت عن طفولتها التي تدلّعت خلالها كونها أصغر الأبناء، وجاءت بعد 4 أخوة، مضيفةً: "كنت متدلّعة، لأني كنت الأصغر، وكنت لعبة البيت".
وأضافت عن أسرتها: "أنا ولدت بالحرب، ولا أتذكر حرب 1989 لأني كنت في سن الرابعة حينها. كان أبي يعمل وأمي تتحمل مسؤولية البيت، وكان ذلك هو الشائع في لبنان، فعمل الأم في المنزل أصعب منه خارجه. كان والدي خياطاً رجالياً، وكانت حياته مرتاحة في بداية الزواج، لكن الليرة تدهورت، وما يحدث هذه الأيام، حدث مع والدي عندما تزوج، فخسرنا ممتلكات وأموالاً كثيرة".
مشاركة نادين نجيم في الدراما المصرية
كما أعربت نادين نسيب نجيم عن تمنيها خوض تجربة التمثيل بمصر قائلة: "أنا عايزة أمثل في
مصر
بس اللي صار إنه جالي كتير عروض بس الأدوار بتكون يا أنا عملت زيها، يا دور أحس إنه ما فيه تحدي ليا.. يعني راح فوت على الجمهور
المصري
فعايزة ألعب شيء يطلع مني إمكانياتي، فأوقات بحس إن الدور إمكانياته محدودة وأي حد بيلعبه".
وتابعت حديثها معربة عن سعادتها وفخرها بحب الجمهور
المصري
لها:" لما باجي
مصر
بتبسط لأني طريقتهم اللي بيحبوني بيها من القلب طالعة، وأنا بعرف أن الشعب
المصري
ما بيجامل، ومش هين أنه يحب حد برا
مصر
ومبيتكلمش نفس اللغة".
المحرر
جنيفر فرحات
>>
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