كيف تحول الرسائل الصوتية إلى نصوص في "واتساب"؟

نيوز – منوعات

اعلنت "واتساب"، إن ميزة "Voice Note Transcript" الخاصة بها سيتم طرحها لجميع المستخدمين على مستوى العالم في الأسابيع القليلة المقبلة.

ومع ذلك، فإنها ستدعم فقط بضع لغات في البداية، ولم تذكر اللغات التي ستدعمها الميزة.

وتم تصميم الميزة الجديدة لأولئك الذين لا يمكنهم الاستماع إلى الرسائل الصوتية التي تصلهم؛ بسبب كونهم في وسائل نقل، أو لا يمكنهم السماع بسبب الصخب حولهم، أو غيرها من الظروف.

وسيتعين على المستخدمين أولا الانتقال إلى إعدادات واتساب من ثم الدردشات وبعدها نصوص الرسائل الصوتية، لاستبدالها بالنص المكتوب، مع اللغة الملائمة.

ميزات "WhatsApp" الجديدة الأخرى

تمت ترقية مكالمات الفيديو على "واتساب" مؤخرًا بشكل كبير، حيث يمكنك الآن استخدام المرشحات والخلفيات المخصصة لتخصيص مكالماتك، وهذه الميزات مثالية لجيل "Z" وجيل "Alpha"، كما تجعل مكالمات الفيديو تجربة ممتعة وجذابة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت ميزة جديدة تحفظ الرسائل غير المكتملة تلقائيًّا كمسودات، حتى تتمكن من المتابعة من حيث توقفت. إذ سيذكِّرك مؤشر المسودة بالرسائل غير المكتملة في المرة التالية التي تفتح فيها التطبيق.