ميزات جديدة في "ثريدز"

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في ظل المنافسة المتزايدة مع تطبيق "Bluesky"، الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في عدد المستخدمين في الأسابيع الأخيرة، يواصل تطبيق "Threads" التابع لشركة "Meta" منصته بإطلاق مجموعة من الميزات الجديدة التي طال انتظارها.

ويشرف على هذه التحسينات آدم موسيري، رئيس "Instagram" الذي كان له دور رئيسي في إطلاق تطبيق "Threads" كمنافس لتطبيق "X" في تموز من العام الماضي.

ووفقًا لموسيري، يتم اختبار مجموعة من الميزات الجديدة التي ستساعد المستخدمين في الحصول على نتائج بحث أكثر دقة وتسهيل استكشاف المواضيع الرائجة.

تتضمن التحديثات الأخيرة على "Threads"، وفقا لصحيفة "إنديان إكسبرس" عددًا من الميزات التي تهدف إلى تجربة المستخدم، حيث قدم التطبيق خيارًا جديدًا لتخصيص الخلاصات، حيث يمكن للمستخدمين الآن تثبيت خلاصات متعددة ومتنوعة على الصفحة الرئيسية.

ويمكن لهذه الخلاصات أن تكون موجهة نحو مواضيع أو حسابات معينة، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم فيما يرونه، بدلاً من الاعتماد فقط على التوصيات التي تقدمها خوارزمية التطبيق.

وقد تم تعديل خوارزمية "Threads" أيضًا لتمنح الأولوية للمشاركات من الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم، مما يقلل من ظهور المحتوى غير ذي الصلة في الخلاصات.

من جهة أخرى، تم طرح ميزة الفيديو الأفقي على "Threads" الشهر الماضي، وهي ميزة طال انتظارها تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو في الوضع الأفقي، وهو ما كان غير ممكن في السابق على المنصة، فيما أضاف التطبيق تحسينًا بسيطًا آخر، حيث سيُعرض للمستخدمين ردود الآخرين أثناء قيامهم بكتابة ردودهم الخاصة على المنشورات، مما يسهل التفاعل مع المشاركات.

أما فيما يتعلق بتجربة البحث، فسيتمكن المستخدمون قريبًا من البحث عن المنشورات ضمن نطاق تاريخي محدد، أو من داخل الحسابات نفسها.

وفيما يخص الإعلانات على المنصة، كشفت "Meta" في وقت سابق من هذا العام عن خطط لعرض إعلانات لمستخدمي "Threads" بدءًا من كانون الثاني 2025، من خلال مجموعة صغيرة من المعلنين.

ورغم أن التقارير تشير إلى أن المنصة تستكشف الإعلانات كمصدر محتمل للإيرادات، أكدت سوزان لي، المديرة المالية لشركة "Meta"، أن "Threads" لن تحقق عائدات مالية في العام المقبل.

باختصار، تعمل "Threads" على إدخال مجموعة من التحسينات التي تهدف إلى تجربة المستخدم والتفاعل على المنصة، بينما تتطلع أيضًا إلى استكشاف الفرص الاقتصادية من خلال الإعلانات في المستقبل.





