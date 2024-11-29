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مع عودة زحل إلى الحوت... وداعًا للمصاعب وأهلًا بالانفراجات!
منوعات
2024-11-29 | 00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
636 مشاهدة
تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 30 تشرين الثاني حتّى
الجمعة
6 كانون الاوّل، مجموعة من الأحداث الفلكية المهمة التي ستؤثر بطرق متنوعة على الأبراج. ويتميّز هذا الاسبوع بطابع من الايجابيّة والفرج بعد فترة من الاحداث السلبيّة.
تعتبر الخبيرة الفلكية، جاكلين عقيقي، عبر
السومرية
أنّ هناك الكثير من الاحداث الفلكية الّتي ستطبع هذا الاسبوع وأهمها
عودة
كوكب زحل إلى سيره المباشر في برج
الحوت
. ما يعني أنّ المصاعب والتوتر والحوادث والمشاكل والوعكات
الصحية
ستختفي وتحلّ مكانها الانفراجات الواسعة والراحة النّفسية والمعنويّة لكلّ من مواليد الجوزاء، العذراء والقوس.
أمّا
الخبر
الثاني والمهمّ جدًّا، فهو ولادة القمر الجديد في برج
القوس
الناري الذي يتناغم مع الشمس وعطارد في
القوس
.
بالنسبة إلى
حركة
الكواكب، لا تزال الشمس وعطارد في
القوس
ما يعني تاثيرات فلكية مهمّة تبشّر بالتقدم المهني والتألق والشهرة لكلّ من مواليد الحمل،
الاسد
والقوس. كما تحمل لهم، هذه التأثيرات، أكثر من فرصة للمشاركة في حدث مهمّ وكبير.
تابعوا جاكلين عقيقي على
يوتيوب
السومرية
.
من جهةٍ أخرى، لا يزال كوكب المريخ في برج
الاسد
ما يُسبّب بالتسرع والتهور والقلق والتعب والتحديات والمواجهات والمشاكل لكلّ من مواليد الثور، الاسد، العذراء، العقرب والدلو.
وفيما يخصّ كوكب الحب، الزهرة، فهو لا يزال يتنقل في الاسبوع الاخير في برج
الجدي
الترابي. وهذا ما يُشير إلى أنّ مواليد الابراج الترابية كالثور، العذراء والجدي لا تزال تعيش فترة ناشطة جدًّا على الصعيد الشخصي. وستكون هذه الابراج على موعد مع سلسلة من الاحداث الايجابية على الصعيدين العاطفي والعائلي. بالاضافة إلى أجواء مفعمة بالرومانسية والسعادة وحلحلة لبعض القضايا المعقدة والعالقة.
يمكنكم الاضطلاع على برجكم أوّل بأوّل على
موقع السومرية!
حركة
الكواكب ستكون على الشكل التالي:
- الشمس وعطارد في
القوس
- المشتري يتراجع في الجوزاء
- نبتون وزحل يتقدمان في
الحوت
- الزهرة في
الجدي
- اورانوس في الثور
- بلوتون في الدلو
>>
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