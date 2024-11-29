مع عودة زحل إلى الحوت... وداعًا للمصاعب وأهلًا بالانفراجات!

تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 30 تشرين الثاني حتّى 6 كانون الاوّل، مجموعة من الأحداث الفلكية المهمة التي ستؤثر بطرق متنوعة على الأبراج. ويتميّز هذا الاسبوع بطابع من الايجابيّة والفرج بعد فترة من الاحداث السلبيّة.





أمّا الثاني والمهمّ جدًّا، فهو ولادة القمر الجديد في برج الناري الذي يتناغم مع الشمس وعطارد في .



بالنسبة إلى الكواكب، لا تزال الشمس وعطارد في ما يعني تاثيرات فلكية مهمّة تبشّر بالتقدم المهني والتألق والشهرة لكلّ من مواليد الحمل، والقوس. كما تحمل لهم، هذه التأثيرات، أكثر من فرصة للمشاركة في حدث مهمّ وكبير. تعتبر الخبيرة الفلكية، جاكلين عقيقي، عبر أنّ هناك الكثير من الاحداث الفلكية الّتي ستطبع هذا الاسبوع وأهمها كوكب زحل إلى سيره المباشر في برج . ما يعني أنّ المصاعب والتوتر والحوادث والمشاكل والوعكات ستختفي وتحلّ مكانها الانفراجات الواسعة والراحة النّفسية والمعنويّة لكلّ من مواليد الجوزاء، العذراء والقوس.أمّا الثاني والمهمّ جدًّا، فهو ولادة القمر الجديد في برج الناري الذي يتناغم مع الشمس وعطارد في .بالنسبة إلى الكواكب، لا تزال الشمس وعطارد في ما يعني تاثيرات فلكية مهمّة تبشّر بالتقدم المهني والتألق والشهرة لكلّ من مواليد الحمل، والقوس. كما تحمل لهم، هذه التأثيرات، أكثر من فرصة للمشاركة في حدث مهمّ وكبير.

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من جهةٍ أخرى، لا يزال كوكب المريخ في برج ما يُسبّب بالتسرع والتهور والقلق والتعب والتحديات والمواجهات والمشاكل لكلّ من مواليد الثور، الاسد، العذراء، العقرب والدلو.



وفيما يخصّ كوكب الحب، الزهرة، فهو لا يزال يتنقل في الاسبوع الاخير في برج الترابي. وهذا ما يُشير إلى أنّ مواليد الابراج الترابية كالثور، العذراء والجدي لا تزال تعيش فترة ناشطة جدًّا على الصعيد الشخصي. وستكون هذه الابراج على موعد مع سلسلة من الاحداث الايجابية على الصعيدين العاطفي والعائلي. بالاضافة إلى أجواء مفعمة بالرومانسية والسعادة وحلحلة لبعض القضايا المعقدة والعالقة.