عالجها فورا.. علامات تدل على اختراق شبكة الواي فاي المنزلية

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إذا كنت تشك في أن شبكة الواي فاي المنزلية قد تم اختراقها، هناك عدة علامات وأعراض يمكن أن تشير إلى ذلك.

وسنقدم لك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التحقق من أمان شبكتك وكيفية معالجتها.

بطء في الاتصال

إذا كانت شبكة الواي فاي بطيئة بشكل غير طبيعي، فقد يكون هناك شخص آخر يستخدمها دون إذن. قد يؤدي ذلك إلى تقليل السرعة المتاحة لك.

ويمكنك اختبار سرعة الإنترنت باستخدام تطبيقات مثل Speedtest. وإذا لاحظت بطئًا مفاجئًا، قد تكون هناك مشكلة.

جهاز غير متصل

إذا كانت لديك أجهزة غير معروفة أو غير موثوقة متصلة بشبكتك، فقد يكون شخص آخر قد اخترقها.

ويمكنك الدخول إلى إعدادات جهاز التوجيه الراوتر الخاص بك، وهناك ابحث عن قسم عادة يسمى "Device List" أو "Connected Devices" يعرض الأجهزة المتصلة بالشبكة. إذا رأيت أجهزة غير معروفة، قد تكون هناك محاولات اختراق.

شبكة باسم شبكتك

إذا ظهرت شبكة جديدة باسم مشابه لاسم شبكتك، قد تكون محاولة اختراق أو هجوم ما يسمى Man-in-the-Middle حيث يحاول المخترق إنشاء شبكة مزيفة.

في هذه الحالة تأكد من تغيير اسم (SSID) بشكل دوري وتأكد من أن اسم شبكتك فريد. ويمكن أن يساعد ذلك أيضًا في منع الهجمات المحتملة.

انقطاع الاتصال المتكرر

إذا كنت تواجه انقطاعًا متكررًا في اتصال الواي فاي أو إشارة ضعيفة بشكل مستمر، قد يكون شخص آخر يستخدم بشكل مفرط.

في هذه الحالة تأكد من إعادة تشغيل جهاز التوجيه الراوتر بانتظام وتحقق من الأجهزة المتصلة.

إشعارات من مزود الخدمة

قد يلاحظ مزود الإنترنت لديك أي نشاط غير عادي في استخدام البيانات أو محاولات اختراق.

إذا تلقيت إشعارات من مزود الخدمة حول استهلاك غير عادي للبيانات أو نشاط مريب على شبكتك، يجب أن تأخذ ذلك على محمل الجد.

مراجعة سجلات الراوتر

يمكن لجهاز التوجيه تخزين سجلات النشاط (Logs)؛ ما قد يساعد في اكتشاف محاولات الوصول غير المصرح بها. ويمكنك الدخول إلى إعدادات جهاز التوجيه والبحث في السجلات (Logs) للعثور على أي محاولات غير معروفة لتسجيل الدخول أو تغييرات في إعدادات .

مشاكل في الوصول إلى الإعدادات

إذا لم تتمكن من الوصول إلى صفحة إعدادات جهاز التوجيه أو إذا تم تغيير كلمة المرور الخاصة بك دون علمك، فقد يكون هناك شخص ما قد اخترق جهازك وقام بتغيير الإعدادات.

في هذه الحالة حاول إعادة تعيين جهاز الراوتر إلى إعدادات المصنع باستخدام الزر المخصص لذلك.

وجود برامج مشبوهة

إذا كانت الأجهزة المتصلة بالشبكة قد تم اختراقها أو تحتوي على برامج ضارة، فقد تؤدي هذه البرمجيات إلى استهلاك غير طبيعي للإنترنت.

هنا يجب فحص الأجهزة المتصلة باستخدام برامج مكافحة الفيروسات للتأكد من أنها خالية من البرمجيات الضارة.

عدم القدرة على تغيير كلمة المرور

إذا كنت غير قادر على تغيير كلمة مرور الواي فاي أو إعدادات جهاز التوجيه، فهذا قد يكون نتيجة اختراق جهاز التوجيه وتعديل إعداداته. فحاول إعادة تعيين جهاز التوجيه إلى إعدادات المصنع لحل المشكلة.

ولا بد من الإشارة إلى أنه يجب أن تتحقق دائمًا من وجود تحديثات للبرنامج الثابت لجهاز الراوتر، حيث قد تحتوي هذه التحديثات على إصلاحات أمنية مهمة.