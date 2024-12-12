بين ذمّ رئيس الجمهورية اللبنانية السابق وفوزها بجائزة "الأيقونة" في السعودية.. اليسا تتصدّر الترند!

تثير ملكة الإحساس اليسا جدلاً واسعاً بين الرواد التواصل الاجتماعي. أولاً، تعرّضت الفنانة لهجوم حاد بسبب إهانتها الرئيس السابق ميشال عون من خلال تصريح لها تعليقاً على أحداث وتحرير المخطوفين من السجون السورية وقالت: "اصل البلا ميشال عون" إشارة منها أنه كذّب في السابق حين قال أنه لا يوجد معتقلين في سجون بشار .وتباينت الآراء حول تصريح اليسا، فأكد أنها على حق وأن كلامها صريح وحقيقيّ. أما الآخر، هاجمها عدد كبير بشدة وأشاروا إلى أنها أهانة رئيس وطنها وهذا لا يجوز.من جهة أخرى، تصدّرت اليسا الأخبار بعد فوزها يوم أمس الأربعاء 11 كانون الأول، بجائزة "الأيقونة" تقديراً لنجاحها خلال مسيرتها الفنية في حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية لعام 2024. وأطلّت اليسا بفستان أنيق طويل باللون الأحمر وأرفقت معه "كاب" باللون نفسه وهو من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.وعلّقت الجمهور على إطلالة اليسا حيث أشاد بجمالها اللافت وأناقتها الفخمة. وهنأها الجمهور على فوزها بهذه الجائزة المميّزة، وأكّدوا أنها تستحقها بكل جدارة بسبب أعمالها الفنية الناجحة وأغنياتها الرومنسية الشهيرة التي لا تزال تتصدر منصات الموسيقى الرقمية وموقع اليوتيوب.