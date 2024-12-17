حظر تيك توك.. لقاء بين ترامب ورئيس الشركة

يأتي هذا الاجتماع الذي تم تحديده مسبقاً بعد ساعات من تصريحات لـ"ترامب" أشار فيها إلى أنه يغير رأيه بشأن حظر تطبيق "تيك توك" على الأراضي الأمريكية.

وقال في مؤتمر صحفي، الإثنين: "لدي مكان دافئ في قلبي لتطبيق لأنني فزت بفئة الشباب بنسبة 34 نقطة، وهناك من يقول إن له دور في ذلك".

ويقترب التطبيق من مواجهة الحظر في 19 يناير، ما لم تتمكن من إقناع مالكها الصيني، بايت دانس، ببيع التطبيق والعثور على مشترٍ.

وفي يوم الإثنين، طلبت "تيك توك" من المحكمة العليا أن توقف مؤقتاً الحظر.

ويحاول الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" لقاء منذ انتخابه، وشوهد في مارا-لا-غو بداية ديسمبر، لكن يُعتقد أنها المرة الأولى التي يلتقيان فيها منذ فوز في نوفمبر، وفقاً لشبكة CNN.