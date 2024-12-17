ما هو الجفاف الصامت؟.. أعراض عليك الحذر منها

وغالبًا ما يرتبط الجفاف بأعراض واضحة، مثل: العطش الشديد وجفاف الفم والجلد، إلا أن هناك نوعًا خفيًا منه يُعرف بـ"الجفاف الصامت".تحتوي جميع أنواع السوائل على معادن، لذا فإن فقدان السوائل يكون مصحوبًا دائمًا بفقدان هذه المعادن، ويشار إلى ذلك باسم "الجفاف الصامت"، هو حالة قد تمر دون أن يلاحظها الكثيرون.على عكس الجفاف المعتاد الذي تصاحبه أعراض واضحة، مثل: العطش الشديد، فإن الجفاف الصامت يتسلل ببطء دون أن يترك أي علامات تحذيرية واضحة، مما يجعل تشخيصه في مراحله المبكرة أمرًا صعبًا.هذه الحالة غالبًا ما تحدث خلال الأنشطة اليومية العادية أو أثناء الإصابة بأمراض خفيفة، مثل: الحمى أو التهابات الجهاز التنفسي، خاصة في المناخات والرطبة.الأطفال وكبار السن ومرضى السكري والنساء الحوامل، هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالجفاف الصامت.وكبار السن هم الأكثر عرضة لهذا الخطر بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، بسبب عوامل عديدة، مثل: قلة الحركة، واضطرابات آليات العطش، وأمراض الكلى.من المهم ان يتم الكشف عن الجفاف الصامت في مراحله المبكرة، حيث يؤثر بشكل كبير في الصحة العامة والأداء اليومي.ففقدان السوائل يؤدي إلى اختلال توازن الجسم، ما يؤثر سلباً على تنظيم درجة الحرارة والكفاءة القلبية وظيفة العضلات والأداء المعرفي. ونتيجة لذلك، يشعر الشخص بالإرهاق والتعب وصعوبة في التركيز.الحمى: خلال الحمى، يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل عن طريق التعرق والتنفس، ما يؤدي إلى الجفاف. يمكن أن يؤدي كل درجة مئوية من ارتفاع درجة الحرارة إلى فقدان ما يصل إلى 1000 مل من السوائل يومياً، ما يطيل فترة الشفاء.الأطفال وكبار السن: قد يكون من الصعب اكتشاف الجفاف في هاتين الفئتين، ولكن علامات مثل: ضعف مرونة الجلد وتغيرات الوزن والبول الداكن اللون وجفاف اللسان، قد تدل على وجود الجفاف.- الإرهاق والتعب- العطش الشديد- جفاف الجلد والشفتين- قلة التبول أو لون البول داكن- الصداع- تشنجات العضلات- الدوار- الإمساكيشدد خبراء الصحة عادة، على أهمية الحفاظ على رطوبة الجسم، ولكن شرب الماء وحده قد لا يكون كافياً في بعض الحالات.الماء ضروري، ولكن ليس كافياً لتلبية احتياجات الجسم من الإلكتروليتات والطاقة، خاصة في حالات الجفاف غير المرتبطة بالإسهال.: يستخدم بشكل خاص في حالات الإسهال الشديد لتعويض فقدان السوائل والإلكتروليتات. يحتوي على تركيبة متوازنة من السكر والملح والماء، ما يساعد على إعادة امتصاص السوائل في الأمعاء.: تحتوي على مزيج من الماء والسكريات والإلكتروليتات. تساعد في تعويض السوائل المفقودة أثناء التمارين الرياضية الشاقة أو في الأيام .: تحتوي العديد من الفواكه والخضراوات على نسبة عالية من الماء ويمكن أن تساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم.: مثل القهوة والشاي والكحول، حيث تعمل هذه المشروبات كمدرات للبول، ما يؤدي إلى فقدان المزيد من السوائل.: إذا كنت تعاني من مشاكل صحية مزمنة أو إذا كنت قلقًا بشأن رطوبة جسمك، فاستشر طبيبك للحصول على نصيحة طبية.