نقل سيدة حامل داخل نعش للأموات يثير جدلاً!

ووفقا للصور المتداولة، ظهر أهالي المنطقة وهم يحملون نعشا مخصّصا لنقل الأموات فوق أكتافهم، قالوا إنّهم اضطروا لحمل سيّدة حامل داخله بعدما باغتها المخاض، كانوا يسيرون على الأقدام وفي جبال وعرة، من أجل الوصول إلى سيارة الإسعاف التي تعذّر عليها الوصول إلى المنطقة بسبب صعوبة الطريق، حتّى يتم إيصالها إلى المستشفى.وأثارت القصة تفاعلا واسعا التواصل الاجتماعي، حيث انتقد مستخدمون تدهور البنية التحتية بالمنطقة وغياب الطرقات المؤدية إليها، وكتب الناشط وزاني تعليقا قال فيه "مشهد يهزّ القلوب ويعكس واقعا مريرا من التهميش وضعف البنية التحتية في المناطق النائية، متى ستتحرك المسؤولية لإنقاذ أرواح تعاني في صمت بين الجبال؟أما الناشط عبد الرزاق فرحان، فعلّق قائلا: "هذا الأمر يتكرّر تقريبا كل سنة"، بينما تساءل مدوّن آخر يدعى ياسين المغاري، عن عدم إرسال مروحية لنقل المرأة الحامل إلى المستشفى".وتفاعلا مع هذا الجدل، أوضحت جماعة أيت تمليل، في بيان نشرته وسائل إعلام محليّة اليوم الاثنين، أن هذه السيدة التي تنحدر من دوار "تكوخت"، كانت تعاني من ألم على مستوى رجليها، مما استدعى نقلها على نعش من طرف الساكنة لمسافة كيلومترين، مضيفة أنّ سيارة الإسعاف كانت تنتظر نقلها في أقرب نقطة ممكنة من الطريق، بعد تعذّر وصولها إلى المنطقة، بسبب الأشغال التي تعرفها الطريق المؤدية إليه والتي أعاقت عملية نقلها.وأضافت الجماعة، أنه بخصوص موضوع الحوامل، فقد تم مؤخرا إخبار جميع الحوامل في تراب الجماعة، من طرف السلطة المحلية لقيادة أيت تمليل من أجل التحاقهن بدار الأمومة، من أجل مراقبة حالتهن طيلة فترة الحمل، اعتبارا لموجة البرد التي تعرفها الجماعة في هذه الفترة من السنة، ولتفادي أي مشكل يحول دون نقلهن في ظروف جيدة أثناء الولادة.وبخصوص الطريق، أكدت الجماعة أنها تشهد توقفا مؤقتا في الأشغال، بسبب مشكل تقني وقع بين المقاولة حاملة المشروع وصاحب مقاولة أخرى المكلفة بالنسف والتفجير للمقطع الصخري، الذي يبلغ طوله حوالي 40 مترا، والذي هو عبارة عن سفح جبلي صعب ومعقد يستلزم توفير آليات ووسائل للتفجير.