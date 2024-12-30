تحذير.. نسخ إلكترونية "محرفة" للقرآن الكريم

وقال الازهري، خلال مداخلة تلفزيونية، أنه "لا ينبغي تحميل أي تطبيق للقرآن الكريم إلا تلك التي تحصل على توثيق من خلال الجهات التابعة للأزهر الشريف للتأكد من أن النسخ الإلكترونية صحيحة".وأشار إلى أن "جهودا كبيرة بُذلت على مدار الفترات الماضية، للحفاظ على القرآن الكريم من التحريف".وأوضح الازهري أن "هناك بعض التطبيقات تُعطي فتاوى غير مُطابقة للشرع، مطالبا المواطنين بالحصول على الفتوى من الجهات الرسمية، خاصة وأن الكثير من هذه الجهات أصبحت متوفرة بشكل إلكتروني".وأشار إلى أن "التعامل مع الأمور بالذكاء الاصطناعي يحتوي على مخاطرة شديدة، موضحا أن برامج الدردشة التي تعتمد على أصبحت منتشرة بصورة كبيرة".ولفت الازهري إلى أن "هذه البرامج لا يمكن أن تُستخدم في الأمور الدينية، فالفتاوى لا تؤحذ من غوغل أو التواصل، لأنها مسألة خاصة تتغير بتغير كل شخص وفقا لتغير ظروفه وحاله".