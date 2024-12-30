لتكوني ملكة السهرة... إليك أفكار إطلالات لحفل رأس السنة 2025!

إستوحي إطلالتك من النجمة عبد خلال حلولها ضيفة في حلقة خاصة الميلاد المجيد على قناة MTV، وأطلّت بفستان أحمر براق طويل وأكملت الإطلالة بقفازات متناسقة.تُعدّ التنورة والتوب البراقة خياراً ممتازاً إذا تمّ تنسيق تنورة ميدي مع بلوزة أنيقة، أو إذا اخترتِ تنورة بخصر عالٍ بلون معدني أو مزخرف، مع قميص ساتان أو قميص مزيّن بحبات اللؤلؤ، كما يمكنكِ أيضاً ارتداء سترة جلدية لإضفاء لمسة عصريّة جذابة.إذا كنتِ تتمتّعين بجسم رشيق، فهذا الخيار مناسب لكِ، وهو فستان ضيّق طويل مع عنق من قماش برّاق باللون الذي تفضلينه. هذه الإطلالة التي أطلّت بها الفنانة نجوى كرم من تصميم المصمم اللبناني رامي القاضي لاقت إعجاباً كبيراً من قبل محبّي الموضة والأزياء.من أفضل إطلالات رأس السنة، اختيار ملابس باللون الأبيض الذي يشير إلى التفاؤل والسلام. يمكنكِ إضافة لون آخر معه لكسر النمطية. وعلى سبيل المثال، إطلالة لصانعة المحتوى بو منصف التي اختارت فستان أبيض اللون من تصميم المصمم طوني ورد.