هل سيتزوج مولود برج الجوزاء في عام 2025؟ إليكم التوقعات الفلكية 

تساعدك الطوالع الفلكية هذا العام للانطلاق نحو آفاق جديدة بحماسة كبيرة وثقة بالنفس مستفيدا من مساحة كبيرة من الحرية للحركة والتوسع بفضل تأثيرات كوكب المشتري الذي سيحيطك بأفضل الفرص وعلى مختلف الأصعدة.انتظر يا برج الجوزاء ارتباطاً مهنياً جديداً أو زواجاً أو تسوية حاسمة لخلاف قانوني. دون شك، سوف تتمكن هذه السنة من تخطّي العوائق وتسوية العديد من المشاكل التي تطال حياتك المهنية المالية والعاطفية.مولود برج الجوزاء، انت من الابراج الاكثر حظا معظم الكواكب تصب في مصلحتك زحل من يدعمك بلوتون من يجعلك تنطلق الى الاعلى المشتري في بيتك ثم في بيت المال داعم جدا ماليا. فقط انتبه من تاثيرات الكسوف والخسوف على محاور والعذراء.ومع كوكب المريخ الذي يتقدم ويتراجع على محور السرطان والاسد من بداية العام وجوده بين السرطان والاسد يتحدث عن امور العلاقات او امور المال او امور السفر يرجى يتراجع في السرطان حتى شهر شباط ثم يعود متقدما في السرطان حتى 18 نيسان ابريل لينتقل الى الاسد الى اجمل موقع في الفلك بالنسبة فترة هائلة مليئة بالحظوظ لكن يوم 28 نيسان سيقابل كوكب المريخ في زاوية صعبة مربع دقيق جدا مع كوكب بلوتون في هذه المقابلة تعبر فلكيا خطيرة جدا عالميا.