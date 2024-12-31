ميزة خفيّة: كيف يساعدك آيفون في العثور على سيارتك المفقودة؟

هل تُعاني صعوبة في تذكر المكان الذي أوقفت فيه سيارتك خصوصًا في الأماكن المزدحمة؟ إذا كنت تملك جهازIphone ، فلا داعي للقلق بعد الآن. والسبب أنّ جهاز يحمل ميزة خفيّة لتحديد المكان الذي أوقفت فيه سيارتك بسهولة. فكيف ذلك؟





أخبر "سيري" أين أوقفت سيارتك! مثل العديد من الهواتف الذكية الرائعة والمليئة بالميزات، من السهل أن تفوت ميزات ذكية ومفيدة مثل تذكيرات "سيري" بمكان السيارة وسط العديد من الميزات الأخرى المثيرة في نظام .iOS الجيّد هو أنّك لا تحتاج إلى ذكاء "آبل" لهذا الأمر؛ إنّها مهارة بسيطة من "سيري".



كل ما عليك فعله هو استدعاء "سيري". واعتمادًا على نوع آيفون الذي تملكه، ستختلف طريقة القيام بذلك. يمكنك تفعيل خيار "تحدث إلى سيري" واختيار طريقة "مرحبًا سيري" على الغالبية العظمى من أجهزة آيفون، أو بدلًا من ذلك، اضغط على الزر الجانبي أو زر الصفحة الرئيسية إذا كان لديك آيفون مزود بزر الصفحة الرئيسية. إذا كنت تستخدم AirPods، يمكنك الضغط مع الاستمرار على الزر المركزي أو زر المكالمات، أو مع CarPlay، ببساطة اضغط مع الاستمرار على زر الأوامر الصوتية على عجلة القيادة، أو المس واضغط على زر الصفحة الرئيسية في شاشة CarPlay الرئيسية.



ثم، ببساطة قل "سيري، تذكرين أين أوقفت سيارتي؟" وستظهر لك نافذة حوار بموقع سيارتك. عندما يحين وقت الانطلاق، فقط اسأل سيري "أين أوقفت سيارتي؟" وستظهر لك نفس نافذة الحوار لتظهر لك الطريق. ومع ذلك، هناك المزيد...



استخدم تطبيق الخرائط



استخدم تطبيق الخرائط إذا كنت بحاجة إلى أكثر من مجرد إشارة بصرية، يمكنك النقر على نافذة الحوار بموقع سيارتك أو فتح تطبيق خرائط آبل، وسيظهر لك الموقع المثبت لسيارتك. بالإضافة إلى جميع معلومات الموقع، يمكنك أيضًا النقر بسرعة على زر "الاتجاهات" وسيتم عرض الطريق لك. بدلًا من ذلك، يمكنك تخطي كل التحكم اليدوي وقل فقط لسيري "أعطني الاتجاهات إلى سيارتي" وستقوم بكل العمل من أجلك.