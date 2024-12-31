الليلة الاخيرة من 2024 بلا قمر !

هذا المساء، سيشهد مراقبو السماء حدثًا فلكيًا نادرًا: القمر الأسود، وهو القمر الجديد الثاني في .

بينما تُعرف ظاهرة القمر الأزرق، التي تعني وجود قمرين كاملين في شهر واحد، فإنّ القمر الأسود يُعتبر حدثًا أكثر ندرة. هذه الأقمار، التي يمكن أن تحدث في عدة سيناريوهات مختلفة، تكون في الأساس غير مرئية للعين المجردة، مما يجعلها مميزة عن الأحداث القمرية الأخرى. القمر الجديد، بطبيعته، يكون خافتًا بالفعل، حيث يقع بين الأرض والشمس، مما يجعله شبه غير مرئي في سماء الليل.

وفي حالة القمر الأسود، تتعزز هذه اللامرئية، حيث يمثل لحظة نادرة يحدث فيها القمر الجديد مرتين في شهر واحد. والسبب الكامن وراء عدم رؤيتنا للقمر في هذه اللّيلة هو أنّ الاخير، وفي طوره الجديد، يكون في مواجهة الأرض بوجهه غير المضاء.

إنها ظاهرة خاصة ينتظرها عشاق النجوم وعلماء الفلك على حد سواء، مرّةً واحدة كل 29 شهرًا، حيث تخلق ظروفًا مثالية لمراقبة الأجرام السماوية، دون أن تعيقها سطوع القمر.

وبحسب الخدمة الصحفية لجامعة نوفوسيبيرسك الروسية، فإنّ القمر الاسود سيظهريوم 31 ديسمبر/ كانون الاوّل، أي اللّيلة.

بالنسبة لأولئك المهتمين بمراقبة النجوم، فإن هذه الفترة من الظلام تقدم فرصة فريدة. مع غياب القمر، ستصبح سماء الليل أكثر صفاءً، مما يسمح للنجوم والأجرام السماوية الأخرى بالتألق دون أن يعيقها شيء. ومع استعداد القمر الأسود لتوفير مشاهد غير معوقة للكون، فإنّها فرصة ممتازة للخروج والاستمتاع بعجائب الكون.