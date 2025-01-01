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ابرز أفضل هواتف أندرويد لعام 2024
منوعات
2025-01-01 | 12:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
282 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
ظهرت عام 2024 العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، لكن بعض هذه الأجهزة حقق شعبية كبيرة نظرا للتقنيات المتطورة والميزات التي وفرتها للمستخدمين.
Xiaomi 14 Ultra
اعتبر هذا الهاتف من أفضل الهواتف التي ظهرت عام 2024 كونه حصل على شاشة ممتازة بدقة (1440/3200) بيكسل، سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م تقريبا، كما زوّد بكاميرات عالية الأداء فيها عدسات من تطوير Leica، ومعالج متطور، وذواكر تخزين داخلية تصل سعتها إلى 1 تيرابايت، وحصل على بطارية بسعة 5000
ميلي
أمبير.
Samsung Galaxy S24 Ultra
حمل هذا الهاتف العديد من الميزات المتطورة للمستخدمين، مثل ميزات الذكاء الاصطناعي، وجهّز بكاميرا أساسية بدقة (200+50+12+10) ميغابيكسل مزودة بتقنيات تقريب فائقة وقادرة على تصوير فيديوهات 8K، وحصل على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، وعلى ذواكر داخلية تصل سعتها إلى 1 تيرابايت، وجهّز ببطارية بسعة 5000
ميلي
أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع.
OnePlus 13
اعتبر من بين أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ الرائدة عام 2024، إذ جهّز بشاشة LTPO AMOLED، مقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (1440/3168) بيكسل، ومعالج يعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرا أساسية بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، وحصل على بطارية باستطاعة 6000
ميلي
أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط.
Honor 200 Pro
قدّم هذا الهاتف مواصفات ممتازة مقارنة بسعره، وحصل على شاشة OLED، مقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2700/1224) بيكسل، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 4000 شمعة/م تقريبا، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 735، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و1 تيرابايت، كما زوّد بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل.
HUAWEI Pura 70 Ultra
تميز الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة التي أتت بدقة (50+50+40) ميغابيكسل، وشاشته أتت من نوع LTPO OLED، مقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2844/1260) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2500 شمعة/م، كما زوّد بذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 512 غيغابايت، و1 تيرابايت.
HONOR Magic V2
صنف هذا الجهاز من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي، وحصل على شاشة أساسية مرنة بمقاس 7.92 بوصة، دقة عرضها (2344/2156) بيكسل، إضافة إلى شاشة خارجية من نوع LTPO OLED، مقاس 6.43 بوصة، ودقة عرضها (2376/1060) بيكسل، وعلى كاميرا أساسية بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 1 تيرابايت.
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