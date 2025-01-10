Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الريال يهزم مايوركا ويواجه برشلونة بنهائي السوبر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

منتجات شهيرة تدمر الأسنان.. هذه بدائلها

منوعات

2025-01-10 | 11:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
منتجات شهيرة تدمر الأسنان.. هذه بدائلها
615 مشاهدة

يمكن أن يكون للأطعمة التي يتناولها الشخص تأثير سلبي على صحة أسنانه، مثل الكربوهيدرات البسيطة (البسكويت والكعك ورقائق البطاطس والوجبات الخفيفة).

وتقول طبيبة الأسنان ماريا ميخائيلوفا: "عند الاهتمام بنظافة الأسنان الشخصية لا تلحق المنتجات المذكورة أي ضرر بالأسنان. ولكن في حال عدم اتباع قواعد نظافة الفم، فإن بقايا الطعام تلتصق بالمينا، وتشكل لويحات سنية، التي هي بيئة مواتية لتكاثر البكتيريا المسببة للتسوس".
ووفقا لها، لتقليل الضرر، يمكن استبدالها بمنتجات أكثر أمانا على الأسنان، مثل الفواكه والمكسرات والشوكولاتة الداكنة باعتدال والخضار (مثل الجزر أو الكرفس)، أو الفشار من دون زبدة وملح.
وتقول: "يؤثر الكحول سلبا على حالة تجويف الفم. لذلك فإن الإفراط في تناول الكحول، بالإضافة إلى الأضرار التي يسببها للجسم، يساهم في جفاف الفم. يتميز اللعاب بخصائص معدنية، وعندما يوجد بكميات كافية، يحمي مينا الأسنان من التسوس، ويغلفها نوعا ما. ولكن عند انخفاض إفراز اللعاب، تحرم الأسنان من هذه "الحماية"، ويزداد خطر الإصابة بتسوس الأسنان، ولتجنب هذه المشكلة، من الأفضل إعطاء الأولوية للمشروبات غير الكحولية أو الماء العادي".
وتحتوي الحمضيات (الليمون واليوسفي والبرتقال) والثمار على أحماض وسكريات تخلق ظروفا مواتية لتكاثر البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان. يتضاعف تأثير هذين العاملين مع بعضهما البعض: من ناحية، تعمل الأحماض على تدمير مينا الأسنان، ومن ناحية أخرى، تتكاثر البكتيريا في البيئة الملائمة التي توفرها السكريات وتفرز كميات كبيرة من الفضلات التي لها تأثير مدمر على سطح الأسنان. لذلك من الأفضل تناول الفواكه المحايدة، مثل التفاح أو الموز أو الكمثرى كبديل. ولكن هذا لا يعني استبعاد المنتجات المذكورة من النظام الغذائي بشكل كامل.
ووفقا لها، هناك عدد من التدابير التي تساعد في الحفاظ على أسنان صحية لسنوات عديدة، والشيء الرئيسي هو اتباع قواعد نظافة تجويف الفم، التي تتضمن تنظيف الأسنان مرتين في اليوم باستخدام الفرشاة والخيط وغيرها بانتظام، ومراجعة طبيب الأسنان لإجراء الفحوصات الوقائية، وتناول الأطعمة الصلبة التي تعزز التنظيف الذاتي للمينا، وكذلك الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفوسفور (منتجات الألبان والأسماك والمكسرات).
>> انضم إلى قناة السومرية على واتساب

الاسنان

المواد الغذائية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عقارات الدولة..ملف ملغوم! - حلقة ٨ | 2025
13:30 | 2025-01-10
Play
عقارات الدولة..ملف ملغوم! - حلقة ٨ | 2025
13:30 | 2025-01-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
10-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-10
Play
10-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2025
12:45 | 2025-01-10
Play
نشرة ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2025
12:45 | 2025-01-10
واتساب
Play
واتساب
منوع 10-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-10
Play
منوع 10-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-10
علناً
Play
علناً
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
Play
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
Play
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
Morning Live
Play
Morning Live
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
Play
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
Play
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 9-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-09
Play
آدم وحواء 9-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-09
بعد التحري
Play
بعد التحري
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
Play
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
الأكثر مشاهدة
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
عقارات الدولة..ملف ملغوم! - حلقة ٨ | 2025
13:30 | 2025-01-10
Play
عقارات الدولة..ملف ملغوم! - حلقة ٨ | 2025
13:30 | 2025-01-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
10-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-10
Play
10-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2025
12:45 | 2025-01-10
Play
نشرة ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2025
12:45 | 2025-01-10
واتساب
Play
واتساب
منوع 10-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-10
Play
منوع 10-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-10
علناً
Play
علناً
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
Play
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
Play
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
Morning Live
Play
Morning Live
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
Play
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
Play
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 9-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-09
Play
آدم وحواء 9-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-09
بعد التحري
Play
بعد التحري
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
Play
تسليم الخالدي للكويت.. انصياع للقانون ام صفقة سياسية - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-08
اخترنا لك
هل يؤثر النظام الغذائي على صحة المفاصل في الجسم؟
08:33 | 2025-01-10
هل يتنصت المساعد الذكي في الهواتف على مستخدميه؟
05:49 | 2025-01-10
"العروض الكوكبية" قريبا في سماء العالم
05:11 | 2025-01-10
ما علاقة الساعة الذكية بالإقلاع عن التدخين؟
03:15 | 2025-01-10
تزوج عليها فاستعارت من جارتها " كلاشنكوف" وأنهت حياته
10:49 | 2025-01-09
ماسك يثير جدلا بفيديو مفبرك لترامب (فيديو)
07:33 | 2025-01-09
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.