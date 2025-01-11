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5 إعدادات قم بتغييرها الآن على iOS 18.. ما هي؟

منوعات

2025-01-11 | 02:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
5 إعدادات قم بتغييرها الآن على iOS 18.. ما هي؟
259 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
حصلت هواتف آيفون مع نظام التشغيل iOS 18 على بعض خيارات التخصيص الجديدة التي تجعل من استخدام الهاتف أكثر سهولة ومتعة.

لذلك جمعنا لك قائمة من 5 ميزات وإعدادات يجب عليك تغييرها الآن، بما في ذلك بعض الميزات من الدرجة الأولى وأخرى قد تمر دون أن يلاحظها أحد، وهي:
 
تغيير الأزرار الافتراضية
 
تعتبر الزواية السفلية لشاشة قفل آيفون هي نقاط رئيسية، حيث يمكن الضغط على كل منها بسهولة بواسطة الإبهام، عندما يكون جهازك لا يزال مقفلًا.
 
وقبل iOS 18، كانت وظائف الشاشة السفلية مقتصرة فقط على المصباح والكاميرا، دون أي إمكانية لتغييرها، لكن الآن يمكنك استبدالها بأزرار أخرى أو إزالتها تمامًا.
 
وبذلك، يمكنك إضافة أزرار للتعرف على الموسيقى عبر شازام، وتمكين الوضع الداكن، وضبط المنبه وتمكين وضع الطيران وإرسال الأموال والمزيد.
 
تكوين زر كتم الصوت
 
في آيفون 15 Pro و16 و16 Pro يأتي مفتاح كتم الصوت قابلًا للتكوين، لكنه بشكل افتراضي يقوم بتشغيل الوضع الصامت أو إيقاف تشغيله.
 
ويمكنك تكوينه لإجراءات أخرى مثل فتح تطبيق الكاميرا أو تنفيذ إجراءات متعددة في وقت واحد.
 
مظهر جديد للشاشة
 
لم تكن لتعتقد أن وضع الرموز حيث تريد على الشاشة هي ميزة جديدة مهمة، لو لم يكن لنظام التشغيل iOS ترتيب مقفل في السابق.
 
والآن يمكنك إضافة التطبيقات من الأعلى إلى الأسفل، ومن اليسار إلى اليمين، ونقل الرموز إلى شاشات أخرى، ووضع التطبيقات في أي مكان تقريبًا، وكل ذلك مع خيارات لتلوين الأيقونات والتأثير على سطوع صورة الخلفية.
 
تغيير شكل مركز التحكم
 
لطالما كان مركز التحكم في أجهزة آيفون مكانًا مناسبًا للوصول السريع إلى عناصر التحكم، مثل مستوى تشغيل الموسيقى ووضع الطيران.
 
لكن في نظام تشغيل iOS 18 الجديد، أصبح هذا المكان أيضًا قابلًا للتخصيص والتكوين بحسب حاجة المستخدم.
 
ويمكنك الآن وضع عناصر التحكم حيث تريد، وتغيير حجم العديد منها للكشف عن مزيد من المعلومات، وإضافة عناصر تحكم جديدة على شاشات متعددة.
 
إخفاء التطبيقات الحساسة
 
تحمل هواتفنا بعضًا من أكثر بياناتنا حساسية، ومع ذلك فليس من غير المألوف تسليم الهاتف لصديق لعرض الصور أو البحث عن شيء عبر الإنترنت.
 
ولا يعني هذا أنهم سيتجسسون، لكنهم قد يكونون أكثر فضولًا مما ينبغي.
 
وبالنسبة للبيانات التي تريد التأكد من بقائها خارج نطاق الأنظار أو إضافة طبقة من الحماية أمام المعلومات الحساسة، يضيف iOS 18 القدرة على قفل التطبيقات وإخفائها.
 
وهناك مستوى آخر من الأمان متاح، وهو إخفاء التطبيقات في مجلد مقفل خاص.
 
وبذلك يختفي التطبيق من الشاشة الرئيسية، وينتقل إلى مجلد مخفي في أسفل مكتبة التطبيقات.
 
وللوصول إلى التطبيقات مجددًا، انقر فوق المجلد "مخفي" وقم بالمصادقة باستخدام معرف الوجه.





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