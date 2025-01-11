5 إعدادات قم بتغييرها الآن على iOS 18.. ما هي؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
04:00 AM
الى
05:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الريال يهزم مايوركا ويواجه برشلونة بنهائي السوبر
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-512497-638721761720400477.jpg
5 إعدادات قم بتغييرها الآن على iOS 18.. ما هي؟
منوعات
2025-01-11 | 02:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
259 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
حصلت هواتف آيفون مع نظام التشغيل iOS 18 على بعض خيارات التخصيص الجديدة التي تجعل من استخدام الهاتف أكثر سهولة ومتعة.
لذلك جمعنا لك قائمة من 5 ميزات وإعدادات يجب عليك تغييرها الآن، بما في ذلك بعض الميزات من الدرجة الأولى وأخرى قد تمر دون أن يلاحظها أحد، وهي:
تغيير الأزرار الافتراضية
تعتبر الزواية السفلية لشاشة قفل آيفون هي نقاط رئيسية، حيث يمكن الضغط على كل منها بسهولة بواسطة الإبهام، عندما يكون جهازك لا يزال مقفلًا.
وقبل iOS 18، كانت وظائف الشاشة السفلية مقتصرة فقط على المصباح والكاميرا، دون أي إمكانية لتغييرها، لكن الآن يمكنك استبدالها بأزرار أخرى أو إزالتها تمامًا.
وبذلك، يمكنك إضافة أزرار للتعرف على الموسيقى عبر شازام، وتمكين الوضع الداكن، وضبط المنبه وتمكين وضع
الطيران
وإرسال الأموال والمزيد.
تكوين زر كتم الصوت
في آيفون 15 Pro و16 و16 Pro يأتي مفتاح كتم الصوت قابلًا للتكوين، لكنه بشكل افتراضي يقوم بتشغيل الوضع الصامت أو إيقاف تشغيله.
ويمكنك تكوينه لإجراءات أخرى مثل فتح تطبيق الكاميرا أو تنفيذ إجراءات متعددة في وقت واحد.
مظهر جديد للشاشة
لم تكن لتعتقد أن وضع الرموز حيث تريد على الشاشة هي ميزة جديدة مهمة، لو لم يكن لنظام التشغيل iOS ترتيب مقفل في السابق.
والآن يمكنك إضافة التطبيقات من الأعلى إلى الأسفل، ومن اليسار إلى اليمين، ونقل الرموز إلى شاشات أخرى، ووضع التطبيقات في أي مكان تقريبًا، وكل ذلك مع خيارات لتلوين الأيقونات والتأثير على سطوع صورة الخلفية.
تغيير شكل مركز التحكم
لطالما كان مركز التحكم في أجهزة آيفون مكانًا مناسبًا للوصول السريع إلى عناصر التحكم، مثل مستوى تشغيل الموسيقى ووضع
الطيران
.
لكن في نظام تشغيل iOS 18 الجديد، أصبح هذا المكان أيضًا قابلًا للتخصيص والتكوين بحسب حاجة المستخدم.
ويمكنك الآن وضع عناصر التحكم حيث تريد، وتغيير حجم العديد منها للكشف عن مزيد من المعلومات، وإضافة عناصر تحكم جديدة على شاشات متعددة.
إخفاء التطبيقات الحساسة
تحمل هواتفنا بعضًا من أكثر بياناتنا حساسية، ومع ذلك فليس من غير المألوف تسليم الهاتف لصديق لعرض الصور أو البحث عن شيء عبر الإنترنت.
ولا يعني هذا أنهم سيتجسسون، لكنهم قد يكونون أكثر فضولًا مما ينبغي.
وبالنسبة للبيانات التي تريد التأكد من بقائها خارج نطاق الأنظار أو إضافة طبقة من الحماية أمام المعلومات الحساسة، يضيف iOS 18 القدرة على قفل التطبيقات وإخفائها.
وهناك مستوى آخر من الأمان متاح، وهو إخفاء التطبيقات في مجلد مقفل خاص.
وبذلك يختفي التطبيق من الشاشة الرئيسية، وينتقل إلى مجلد مخفي في أسفل مكتبة التطبيقات.
وللوصول إلى التطبيقات مجددًا، انقر فوق المجلد "مخفي" وقم بالمصادقة باستخدام معرف الوجه.
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
ايفون 17 على أعتاب الظهور.. هذه مميزاته وسعره
12:24 | 2025-01-06
5 ميزات في ساعة أبل الجديدة؟
02:22 | 2024-12-27
ميزات في أندرويد ستجعلك تتخلى عن آيفون
12:39 | 2024-12-18
إكس تستعد لإطلاق تحديث جديد لـ"GroK" الأكثر ذكاء.. إليك مميزاته
11:55 | 2024-12-14
تايفون
ميزات
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
"فاجعة" في المسجد الأموي بدمشق.. ماذا جرى؟ (فيديو)
دوليات
28.64%
06:51 | 2025-01-10
"فاجعة" في المسجد الأموي بدمشق.. ماذا جرى؟ (فيديو)
06:51 | 2025-01-10
العراق يتأثر بـ"حالة جوية".. غزارة مطرية في هذه المناطق
محليات
24.57%
09:16 | 2025-01-10
العراق يتأثر بـ"حالة جوية".. غزارة مطرية في هذه المناطق
09:16 | 2025-01-10
الانواء الجوية: استعدوا للأمطار
محليات
23.67%
00:46 | 2025-01-10
الانواء الجوية: استعدوا للأمطار
00:46 | 2025-01-10
هل سيرفع الاستقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين.. برلمانية تجيب
خاص السومرية
23.12%
14:40 | 2025-01-09
هل سيرفع الاستقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين.. برلمانية تجيب
14:40 | 2025-01-09
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-11
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-11
Biotic
التهابات المسالك البولية - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-10
Biotic
التهابات المسالك البولية - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-10
حصاد السومرية
عقارات الدولة..ملف ملغوم! - حلقة ٨ | 2025
13:30 | 2025-01-10
حصاد السومرية
عقارات الدولة..ملف ملغوم! - حلقة ٨ | 2025
13:30 | 2025-01-10
العراق في دقيقة
10-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-10
العراق في دقيقة
10-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2025
12:45 | 2025-01-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2025
12:45 | 2025-01-10
واتساب
منوع 10-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-10
واتساب
منوع 10-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-10
علناً
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
علناً
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
Morning Live
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
Morning Live
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
ناس وناس
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
ناس وناس
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-11
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١١ الى ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-01-11
Biotic
التهابات المسالك البولية - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-10
Biotic
التهابات المسالك البولية - الحلقة ٣٩ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-10
حصاد السومرية
عقارات الدولة..ملف ملغوم! - حلقة ٨ | 2025
13:30 | 2025-01-10
حصاد السومرية
عقارات الدولة..ملف ملغوم! - حلقة ٨ | 2025
13:30 | 2025-01-10
العراق في دقيقة
10-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-10
العراق في دقيقة
10-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2025
12:45 | 2025-01-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2025
12:45 | 2025-01-10
واتساب
منوع 10-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-10
واتساب
منوع 10-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-10
علناً
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
علناً
استقطاع رواتب المتقاعدين وقانون الاحوال الشخصية - الحلقة ٢٦ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-09
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
Celebrity
الشاعر الشعبي سيف الحلفي - الحلقة ٣٩ | season 3
14:30 | 2025-01-09
Morning Live
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
Morning Live
تجميل الأسنان.. بين الحاجة الطبية والتسويق التجاري - حلقة ١٩٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-09
ناس وناس
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
ناس وناس
الديوانية الحمزة الشرقي - الحلقة ١٩٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-09
اخترنا لك
تنبيه هام: احذروا هذه النوعية من اللحوم
02:51 | 2025-01-11
إلى مواليد الابراج المائية... قد يطرقُ الحبّ بابكم مع اكتمال القمر!
01:00 | 2025-01-11
منتجات شهيرة تدمر الأسنان.. هذه بدائلها
11:22 | 2025-01-10
هل يؤثر النظام الغذائي على صحة المفاصل في الجسم؟
08:33 | 2025-01-10
هل يتنصت المساعد الذكي في الهواتف على مستخدميه؟
05:49 | 2025-01-10
"العروض الكوكبية" قريبا في سماء العالم
05:11 | 2025-01-10
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.