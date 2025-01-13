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حدث سماوي نادر مساء اليوم.. قمر الذئب سيبتلع المريخ
منوعات
2025-01-13 | 10:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
722 مشاهدة
تشهد سماء ليلة اليوم الاثنين، أول اكتمال للقمر هذا العام، في حدث فلكي ينتظره عشاق النجوم، لكن المحظوظين في بعض أنحاء العالم، سيشهدون حدثاً أكثر إثارة.
حيث يمر القمر الذي يعرف في شهر يناير "بالقمر الذئب" أمام كوكب المريخ، الذي يبدو أكثر احمرارا وسطوعا من المعتاد، في ظاهرة تُعرف بـ "احتجاب القمر".
ووفقًا لوكالة ناسا، يحدث الاحتجاب القمري عندما يمر القمر أمام جسم سماوي بعيد مثل كوكب أو نجم، مما يجعله غير مرئي لفترة قصيرة، ويُشبه هذا الحدث الكسوف الشمسي، حيث يحجب القمر الشمس، لكنه أقل درامية مقارنة بالكسوف.
وتحدث هذه الظاهرة عدة
مرات
سنويا، وفي أي مرحلة من مراحل القمر، على سبيل المثال، شهدت أوروبا وشمال إفريقيا وجزء من جرينلاند وروسيا هذا الشهر احتجاب القمر للهلال أمام كوكب زحل.
وما يجعل هذا الاحتجاب مميزا، هو أن المريخ يقترب من الأرض ويظهر أكبر وأسطع في السماء مع اقترابه من وضعية تُعرف باسم "التقابل"، حيث يكون المريخ على الجانب المقابل للشمس بالنسبة للأرض.
وفي هذا الوضع، يكون الكوكب أقرب إلينا وأكثر إشراقًا، ويعكس ضوء الشمس بشكل كامل، مما يتيح مشاهد رائعة للكوكب الأحمر، وتحدث ظاهرة التقابل للمريخ كل 26 شهرا، وستصل ذروتها هذا العام في 15 يناير.
وسيتمكن سكان أمريكا الشمالية وأجزاء من إفريقيا من مشاهدة القمر الذئب، وهو يحجب المريخ ليلة الإثنين، وفي باقي أنحاء العالم، سيظهر المريخ قريبا من القمر فيما يُعرف بـ "الاقتران"، وستستمر ظاهرة الاحتجاب لأكثر من ساعة في بعض المناطق، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة، رغم أن المنظار أو التلسكوب سيمنحك رؤية أوضح.
ويختلف توقيت بدء الحدث حسب الموقع الجغرافي، ووفقًا لجدول نشرته "جمعية توقيت الاحتجاب الدولية"، سيختفي المريخ خلف القمر في الساعة 6:21 مساءً بتوقيت سياتل، و9:16 مساءً بتوقيت واشنطن العاصمة، و9:21 مساءً بتوقيت نيويورك، بينما سيرى المراقبون في مونتريال بداية الاحتجاب في الساعة 9:25 مساءً، وفي أكرا، غانا، قبل شروق الشمس في الساعة 4:53 صباحا.
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