هل سينجح مارك زوكربيرج باستعادة بريق "فايسبوك" بالتغييرات الجديدة؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تكشف تفاصيل خطة "إدارة غزة" بعد الحرب
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-512905-638724534257173581.jpeg
هل سينجح مارك زوكربيرج باستعادة بريق "فايسبوك" بالتغييرات الجديدة؟
منوعات
2025-01-14 | 07:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
302 مشاهدة
أعلن مؤسّس "فايسبوك" والرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، الأسبوع الماضي أنّ "فايسبوك" سيتحول إلى اعتدال
المجتمع
للمشاركات بدلًا من معالجة ذلك داخليًا باستخدام نظام مثل "ملاحظات المجتمع" على منصّة "إكس" التابعة لإيلون ماسك.
وجاءت هذه الخطوة، الّتي اتّخذها مارك زوكربيرج، بشكلٍ فاجئ وغير متوقّع. ويعتقد الكثيرون أنّ هذه الخطوة هي خطوة سياسية ومحاولة للتحول إلى منصة أكثر حرية، استعدادًا لإدارة
دونالد
ترامب
الجديدة للبلاد.
إلا أنّ هناك جانبًا مهمًا آخر لهذا الأمر، وهو الطلب. والحقيقة هي أنّ الطلب على "فايسبوك" لم ينمُوَ منذ سنواتٍ عدّة. والأسوأ من ذلك، أنّ الاخير قد انخفض بشكلٍ كبير، ممًا أدّى إلى خسارة "فايسبوك" لمئات الملايين من المستخدمين المحتملين.
ولو أردنا أن نُلقي نظرة على أرقام "فايسبوك" خلال السنوات الاخيرة، نجد أنّ في عام 2017 شهد تطبيق "فايسبوك" 601 مليون عملية تنزيل جديدة.
تحسنّت الأمور أكثر في عام 2018 حيثُ ارتفعت عمليات التنزيل إلى 630 مليون. ثمّ تذبذبت هذه العمليات قليلًا وبدأت في التراجع.
وفي عام 2021، شهد "فايسبوك" أكبر انخفاض في عمليات التنزيل الّتي تراوحت بين 100 مليون و 488 مليون من هذا العام. ويمكن القول بأنّ "فايسبوك" فقد في عامٍ واحد ما لم تفقده كلّ التطبيقات
مجتمعة.
لم يكن عام 2022 أفضل بكثير، حيث ظلت عمليات التنزيل ثابتة إلى حدّ ما. وهذا أمرٌ جيّد، لأنّ عمليات التنزيل بحلول عام 2023 كانت أقلّ ، حيث انخفضت إلى ما دون 400 مليون تقريبًا.
أمّا عام 2024، فقد كان أفضل قليلًا، إذ ارتفعت عمليات التنزيل إلى 513 مليون دولار ، وهو أعلى من السنوات الماضية ولكنّه لا يزال أقلّ بكثير من عامي 2017/2018.
لذلك ربما يكون تغيير ممارسات الاعتدال في "فايسبوك" مجرد خطوة سياسية، أو ربّما محاولة من مارك لإعادة رفع الطلب على منصة "فايسبوك"، خاصّة الآن مع الانباء المنتشرة عن موعد اقتراب حظر منصة "تيكتيوك"، الّتي قد يبحث روّادها عن بديل لها، فهل يكون "فايسبوك" البديل؟
>>
انضم إلى قناة السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
نشرة السومرية.. البرلمان العراقي يفتتح الاحد فصله الجديد ولبنان ينهي ازمة الرئيس
11:24 | 2025-01-09
نشرة السومرية.. ذكرى تأسيس الجيش العراقي وتعطيل القوانين الجدلية في البرلمان
10:55 | 2025-01-06
بعدسة السومرية.. العراقيون يستقبلون 2025 باحتفالات مبهرة
16:27 | 2024-12-31
نشرة السومرية.. مدن العراق تستعد لاستقبال 2025 وتطبيق نظام "أسيكودا" يبدأ غداً
11:37 | 2024-12-31
تكنولوجيا
منوعات
مارك زوكربيرج
ميتا
فايسبوك
تيكتيوك
السومرية
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
نص قرار بيع الأراضي في بغداد
محليات
39.83%
11:57 | 2025-01-13
نص قرار بيع الأراضي في بغداد
11:57 | 2025-01-13
الدولار يحلق مجدداً في بغداد
اقتصاد
25.28%
09:03 | 2025-01-13
الدولار يحلق مجدداً في بغداد
09:03 | 2025-01-13
صدام حسين حي في السجن.. ما علاقته بـAL؟
محليات
17.49%
09:32 | 2025-01-13
صدام حسين حي في السجن.. ما علاقته بـAL؟
09:32 | 2025-01-13
واقعة غريبة في نهائي "السوبر الإسباني"
رياضة
17.39%
15:07 | 2025-01-12
واقعة غريبة في نهائي "السوبر الإسباني"
15:07 | 2025-01-12
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
ظاهرة الإسراف في المناسبات الاجتماعية - حلقة ١٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-14
Morning Live
ظاهرة الإسراف في المناسبات الاجتماعية - حلقة ١٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-14
ناس وناس
بغداد الشعب - الحلقة ١٩٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-14
ناس وناس
بغداد الشعب - الحلقة ١٩٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-14
العراق في دقيقة
13-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-13
العراق في دقيقة
13-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-13
استديو Noon
أي وسيلة سفر تفضل ؟ 13-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-13
استديو Noon
أي وسيلة سفر تفضل ؟ 13-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-13
صباحكم أحلى مع سلمى
الامتحانات والطلبة - قرار منع عجلات التوكتوك 13-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-13
صباحكم أحلى مع سلمى
الامتحانات والطلبة - قرار منع عجلات التوكتوك 13-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-13
طل الصباح
أبراج نصيحة الى المجتمع 13-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-13
طل الصباح
أبراج نصيحة الى المجتمع 13-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-13
خط أحمر
الوح..ش ورفيقه في قبضة شرطة الرصافة! - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-12
خط أحمر
الوح..ش ورفيقه في قبضة شرطة الرصافة! - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-12
جات بالليل
الكلاسكو ريال برشا 12-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-12
جات بالليل
الكلاسكو ريال برشا 12-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-12
عشرين
الح*شد الشع بي.. مطالب الحل ودعوات التعزيز - الحلقة ٥٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-11
عشرين
الح*شد الشع بي.. مطالب الحل ودعوات التعزيز - الحلقة ٥٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-11
الأكثر مشاهدة
Morning Live
ظاهرة الإسراف في المناسبات الاجتماعية - حلقة ١٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-14
Morning Live
ظاهرة الإسراف في المناسبات الاجتماعية - حلقة ١٩٨ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-14
ناس وناس
بغداد الشعب - الحلقة ١٩٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-14
ناس وناس
بغداد الشعب - الحلقة ١٩٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-14
العراق في دقيقة
13-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-13
العراق في دقيقة
13-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-13
استديو Noon
أي وسيلة سفر تفضل ؟ 13-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-13
استديو Noon
أي وسيلة سفر تفضل ؟ 13-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-13
صباحكم أحلى مع سلمى
الامتحانات والطلبة - قرار منع عجلات التوكتوك 13-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-13
صباحكم أحلى مع سلمى
الامتحانات والطلبة - قرار منع عجلات التوكتوك 13-1-2025 | 2025
02:30 | 2025-01-13
طل الصباح
أبراج نصيحة الى المجتمع 13-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-13
طل الصباح
أبراج نصيحة الى المجتمع 13-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-13
خط أحمر
الوح..ش ورفيقه في قبضة شرطة الرصافة! - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-12
خط أحمر
الوح..ش ورفيقه في قبضة شرطة الرصافة! - الحلقة ٣٠ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-12
جات بالليل
الكلاسكو ريال برشا 12-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-12
جات بالليل
الكلاسكو ريال برشا 12-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-12
عشرين
الح*شد الشع بي.. مطالب الحل ودعوات التعزيز - الحلقة ٥٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-11
عشرين
الح*شد الشع بي.. مطالب الحل ودعوات التعزيز - الحلقة ٥٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-11
اخترنا لك
هل تعانين من الاكتئاب ما بعد الولادة؟ تخلصي منه بهذه الطرق
10:41 | 2025-01-14
بعيداً عن الكريمات.. إليكِ أسرار العناية بالبشرة من الداخل!
10:32 | 2025-01-14
تحذيرات.. "زومبي الغزلان" يهدد البشر!
07:53 | 2025-01-14
هل سيكون تيك توك من حصة ماسك؟
06:56 | 2025-01-14
بعد 46 يوما.. تعرف على موعد بداية شهر رمضان 2025
13:12 | 2025-01-13
رحمة رياض حديث الجمهور بعد إنتشار فيديو عفوي لها!
12:48 | 2025-01-13
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.