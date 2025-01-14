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بعيداً عن الكريمات.. إليكِ أسرار العناية بالبشرة من الداخل!
منوعات
2025-01-14 | 10:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
425 مشاهدة
للحصول على بشرة صحيّة ونضرة، لا يكفي العناية بها من الخارج فقط من خلال الكريمات والمستحضرات التجميلية، بل يجب التركيز أيضاً على العناية بالبشرة من الداخل. لذا إليكِ أهمّ الأسرار لتحقيق ذلك.
أسرار العناية بالبشرة من الداخل
- التغذية السليمة
تناول الأطعمة الغنيّة بالأوميغا 3 مثل الأسماك (السلمون والتونة)، وذلك لتحسين مرونة البشرة.
الحصول على الفيتامينات الضروريّة وهي:
فيتامين سي: يعزّز إنتاج الكولاجين الموجود في البرتقال والفلفل
الأحمر
.
فيتامين اي: يحمي البشرة من التلف وموجود في المكسرات والبذور.
فيتامين أ: يعزّز تجديد خلايا البشر، وموجود في الجزر والبطاطا الحلوة.
شرب كميّات كافية من الماء لترطيب البشرة.
- مكملات غذائية مفيدة
مكمّلات الكولاجين لدعم مرونة البشرة.
مكمّلات البروبيوتيك لتحسين صحّة الجهاز الهضمي والتقليل من مشكلات البشرة مثل البثور وحبّ الشباب.
- النوم الكافي
النوم لسبع إلى ثماني ساعات يومياً في الليل، يسمح للبشرة بإصلاح وتجديد نفسها.
رفع الرأس أثناء النوم، قد يُساعد في تقليل انتفاخ الوجه والهالات السوداء.
- التحكّم في التوتّر والتعصيب
ممارسة تقنيّات الاسترخاء مثل التأمل واليوغا للتقليل من التوتّر الذي يُمكن أن يفاقم مشكلات البشرة.
- ممارسة الرياضة
تحسين
الدورة الدمويّة من خلال ممارسة الرياضة بانتظام، يُساهم في توصيل الأوكسجين والمغذيات للبشرة.
- الحفاظ على صحّة الجهاز الهضمي
تناول الألياف لتحسين صحّة الأمعاء وتقليل الالتهابات.
تجنّب الأطعمة المصنعة والسكريات الزائدة التي تسبب الالتهابات وظهور البثور وحبّ الشباب.
- حماية البشرة من الشمس
تناول أطعمة غنيّة بمضادات الأكسدة لحماية البشرة من التلف الناتج عن أشعة الشمس القوية.
الإعتماد على واقيات شمسيّة تحتوي على مكوّنات طبيعية قد يعزّز حماية البشرة.
- تقليل السموم
الإبتعاد عن التدخين والكحول لأنها تؤدي إلى شيخوخة البشرة المبكرة.
- شرب الأعشاب المفيدة
شاي الأعشاب مثل الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قويّة تعزّز صحّة البشرة.
- تحقيق التوازن الهرموني
الحفاظ على نمط حياة صحّي
يُساعد في تحقيق توازن الهرمونات الذي يؤثرّ على صحّة الجلد.
المحرر
جنيفر فرحات
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