تفسير علمي لظاهرة غناء البعض في الحمام.. هذا السبب

الممثل الأمريكي جاك بلاك يعشق غناء أغاني الروك Led Zeppelin. مغني الراب والموسيقي وايكلف جان يفضل تقليد المغني الأمريكي سبرينغستين، بينما تجد المغنية الأمريكية كولبي كايلايت الدفء في أغاني المغنية الراحلة إيمي واينهاوس.الجميع، بغض النظر عن أصواتهم، يصبحون نجومًا في . ولكن لماذا؟فكر في الأمر – نادرًا ما تغني وأنت حزين. بالنسبة للكثيرين، يعد ملاذًا خاصًا خلال اليوم، حيث يشعرون بالدفء والأمان، بعيدًا عن التوترات. هذا الجو المريح يساعد الجسم على إنتاج هرمون الدوبامين، الذي يعزز الإبداع. ومع تدفق الماء الدافئ، تصبح أكثر استرخاءً، مما يدفعك للشعور بالسعادة.الغناء أيضًا يحسن التنفس، مما يضخ المزيد من الأكسجين في الدم، ويعزز الدورة الدموية والمزاج العام ، بالإضافة إلى ذلك، عملية التنفس العميق أثناء الغناء تمنحك فوائد مماثلة للتأمل، كما تتيح لك استراحة مؤقتة من التفكير في مشاكلك.يوفر صوتيات مميزة. البلاط لا يمتص الصوت، ما يجعل صوتك يرتد ويبدو أقوى وأكثر ثراءً. تضيف هذه التأثيرات صدىً رنانًا وصوتًا أكثر حيوية، مما يعزز ثقتك بنفسك ويجعل غناءك يبدو أفضل.فالغناء في ليس فقط لأن الأغاني عالقة في أذهاننا، بل لأنه يجمع بين الاسترخاء، والسعادة، والصوتيات الرائعة، وربما حبنا لسماع أصواتنا.لذا، استمر في الغناء تحت الدش – إنه مفيد لك. وإن لم تجربه بعد، اختر أغنيتك المفضلة، امسك رأس الدش، وابدأ حفلتك الموسيقية الخاصة.