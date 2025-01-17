الستيرويدات... ما هي استخداماتها وأضرارها؟

تعتبر الستيرويدات مركبات كيميائية تُستخدم في مجالات متعددة، سواء كانت طبية أو رياضية، وتتنوع استخداماتها بحسب نوع الستيرويد وآلية عمله. كما يمكن تصنيفها إلى نوعين رئيسيين: الستيرويدات القشرية والستيرويدات البنائية.



في هذا المقال، سنتعرف على الاستخدامات المختلفة للستيرويدات مع فرح من برنامج "بيوتيك" الذي يعرض على شاشة السومرية، الجمعة الساعة 10:30 مساءً.



1. الستيرويدات القشرية:

تُستخدم بشكل أساسي في المجال الطبي بسبب خصائصها المضادة للالتهاب والمثبطة لجهاز المناعة. ومن أبرز استخداماتها:



• علاج الالتهابات: مثل التهاب المفاصل، والتهاب الأوتار، والربو، والتهاب الأمعاء (مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي).

• أمراض المناعة الذاتية: مثل الذئبة الحمراء، والتصلب المتعدد، والتهاب الأوعية الدموية.

• أمراض الجلد: مثل الأكزيما، الصدفية، والحساسية الجلدية.

• الوقاية من رفض الأعضاء المزروعة: بعد عمليات الكلى أو الكبد.

• علاج الحساسية الشديدة: مثل صدمة الحساسية أو تفاعلات الحساسية الخطيرة.

• علاج بعض السرطانات: مثل سرطان الدم (اللوكيميا) وسرطان الغدد الليمفاوية.



2. الستيرويدات البنائية:

تُستخدم بشكل رئيسي لتعزيز بناء العضلات وزيادة الكتلة العضلية، وتُعد نسخة اصطناعية من هرمون التستوستيرون. استخداماتها تشمل:



علاج الحالات الطبية:

• تأخر البلوغ لدى الذكور.

• فقدان الكتلة العضلية بسبب أمراض مزمنة (مثل الإيدز أو السرطان).

• حالات الأنيميا (فقر الدم) لتحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء.



الاستخدام غير الطبي:

• في رياضات كمال الأجسام أو الرياضات التنافسية لزيادة الأداء الرياضي وبناء العضلات.

• تحسين المظهر الجسدي.



محاذير وأضرار استخدام الستيرويدات:

الآثار الجانبية للستيرويدات القشرية: هشاشة العظام، زيادة الوزن، ارتفاع ضغط الدم، السكري، ضعف المناعة.

الآثار الجانبية للستيرويدات البنائية: مشاكل الكبد، اضطرابات هرمونية، ضعف الخصوبة، اضطرابات القلب، وتقلبات مزاجية.

الاستخدام المفرط أو غير الطبي: قد يؤدي إلى أضرار جسدية ونفسية خطيرة.

يجب أن تُستخدم الستيرويدات فقط تحت إشراف طبي لتجنب مضاعفاتها الصحية.



على الرغم من الفوائد الطبية التي تقدمها الستيرويدات في علاج العديد من الحالات الصحية مثل الالتهابات والأمراض المناعية، إلا أن استخدامها غير الطبي قد يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة. من الضروري أن يتم استخدام الستيرويدات تحت إشراف طبي دقيق لتفادي المضاعفات الصحية، ولضمان الاستفادة من خصائصها العلاجية بشكل آمن.

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في هذا المقال، سنتعرف على الاستخدامات المختلفة للستيرويدات مع فرح من برنامج "بيوتيك" الذي يعرض على شاشة السومرية، الجمعة الساعة 10:30 مساءً.تُستخدم بشكل أساسي في المجال الطبي بسبب خصائصها المضادة للالتهاب والمثبطة لجهاز المناعة. ومن أبرز استخداماتها:• علاج الالتهابات: مثل التهاب المفاصل، والتهاب الأوتار، والربو، والتهاب الأمعاء (مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي).• أمراض المناعة الذاتية: مثل الذئبة الحمراء، والتصلب المتعدد، والتهاب الأوعية الدموية.• أمراض الجلد: مثل الأكزيما، الصدفية، والحساسية الجلدية.• الوقاية من رفض الأعضاء المزروعة: بعد عمليات الكلى أو الكبد.• علاج الحساسية الشديدة: مثل صدمة الحساسية أو تفاعلات الحساسية الخطيرة.• علاج بعض السرطانات: مثل سرطان الدم (اللوكيميا) وسرطان الغدد الليمفاوية.تُستخدم بشكل رئيسي لتعزيز بناء العضلات وزيادة الكتلة العضلية، وتُعد نسخة اصطناعية من هرمون التستوستيرون. استخداماتها تشمل:• تأخر البلوغ لدى الذكور.• فقدان الكتلة العضلية بسبب أمراض مزمنة (مثل الإيدز أو السرطان).• حالات الأنيميا (فقر الدم) لتحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء.• في رياضات كمال الأجسام أو الرياضات التنافسية لزيادة الأداء الرياضي وبناء العضلات.• تحسين المظهر الجسدي.الآثار الجانبية للستيرويدات القشرية: هشاشة العظام، زيادة الوزن، ارتفاع ضغط الدم، السكري، ضعف المناعة.الآثار الجانبية للستيرويدات البنائية: مشاكل الكبد، اضطرابات هرمونية، ضعف الخصوبة، اضطرابات القلب، وتقلبات مزاجية.الاستخدام المفرط أو غير الطبي: قد يؤدي إلى أضرار جسدية ونفسية خطيرة.يجب أن تُستخدم الستيرويدات فقط تحت إشراف طبي لتجنب مضاعفاتها الصحية.على الرغم من الفوائد الطبية التي تقدمها الستيرويدات في علاج العديد من الحالات الصحية مثل الالتهابات والأمراض المناعية، إلا أن استخدامها غير الطبي قد يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة. من الضروري أن يتم استخدام الستيرويدات تحت إشراف طبي دقيق لتفادي المضاعفات الصحية، ولضمان الاستفادة من خصائصها العلاجية بشكل آمن.لمشاهدة جميع حلقات برنامج بيوتيك يمكنك الضغط هنا