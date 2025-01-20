أبرزها C.. اربعة فيتامينات مهمة لصحة الرجال الإنجابية

ووفقا له، أهم الفيتامينات التي تساعد في الحفاظ على صحة الرجال وتعزيز الخصوبة هي: فيتامين C، لأنه أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة. ويساعد في سياق الإنجابية، في الحفاظ على صحة الحيوانات المنوية من خلال زيادة حركتها وعددها الإجمالي، بالإضافة إلى ذلك، يساعد فيتامين C على نوعية الحيوانات المنوية، ما يؤثر إيجابيا على فرص التخصيب.ويليه فيتامين D، ويقول: "يلعب فيتامين D دورا مهما في الحفاظ على صحة العظام، وكذلك في الوظيفة الإنجابية. وتشير الدراسات إلى أن نقص فيتامين D يرتبط بانخفاض مستوى هرمون التستوستيرون، ما يؤثر سلبا على الخصوبة، لذلك ينصح الرجال بمراقبة مستوى فيتامين D لديهم وإدراج الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين في نظامهم الغذائي، مثل الأسماك الدهنية وصفار البيض ومنتجات الألبان".ويشير الخبير إلى أن مجموعة فيتامين В لا تقل أهمية عن ذلك، حيث تلعب فيتامينات В6 وВ12، دورا رئيسيا في عملية تكوين ونضج الحيوانات المنوية. كما أنها تساعد على مستوى الطاقة والحالة الصحية العامة، ويمكن أن يؤدي نقص هذه الفيتامينات إلى مشكلات في الخصوبة وانخفاض جودة الحيوانات المنوية.أما فيتامين E فهو أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تدعم صحة الحيوانات المنوية وتمنع تلفها.ويؤكد: "يساعد فيتامين E على الدورة الدموية، ما يساعد بدوره على الوظيفة الجنسية، وقد أظهرت الدراسات أن هذا الفيتامين يمكن أن يؤثر إيجابيا على جودة الحيوانات المنوية، وخاصة عند تناوله مع مضادات الأكسدة الأخرى".