إنستغرام تطلق "Edits"

نيوز – منوعات

أعلن تطبيق الوسائط الاجتماعية "إنستغرام" عن تطبيق جديد يسمى"Edits"، وهو منتج لتحرير الفيديو يبدو أنه نسخة طبق من "CapCut"، والذي يستخدمه ملايين الأشخاص لتجميع مقاطع فيديو قصيرة على "تيك توك".

وقال رئيس "إنستغرام"، آدم موسيري، في منشور على المنصة: "هناك الكثير مما يحدث في العالم الآن. وبغض النظر عما يحدث، نعتقد أنه من وظيفتنا أن نصنع أكثر الأدوات الإبداعية إقناعًا لأولئك الذين يصنعون مقاطع الفيديو".

ووصف موسيري تطبيق "Edits" بأنه مصمم خصيصًا لصناع المحتوى لتحرير مقاطع الفيديو على هواتفهم وحفظ الأفكار لمقاطع فيديو أخرى قد يرغبون في نشرها لاحقًا.

بينما أوضح أن صناع المحتوى يمكنهم استخدام تطبيق "Edits" للعمل على مقاطع الفيديو ونشرها على أي منصة يريدونها، وليس فقط "إنستغرام".

كما أكد أن الأشخاص يمكنهم طلب تطبيق "Edits" مسبقًا في متجر تطبيقات "آبل"، مع بداية الأسبوع الجاري، وأن التطبيق سيكون متاحًا لنظام أندرويد في شباط.

وفي اجتماع مع الموظفين الأسبوع الماضي، قال كبير مسؤولي التسويق في"Meta"، إن الشركة بحاجة إلى الاستعداد لانتقال محتمل لمستخدمي "تيك توك" إلى تطبيقات"Meta"، ويجب أن تكرس الموظفين والموارد الأخرى لهذه التطورات المحتملة.

وبذلك، غيرت "إنستغرام" تخطيطها لبعض المستخدمين الأسبوع الماضي، حيث قامت بتنسيق المحتوى في شكل عمودي مستطيل يذكرنا بـ"تيك توك". ولطالما اتجهت "إنستغرام" إلى تقليد نجاح "تيك توك".

ففي عام 2020، أطلقت "إنستغرام" خاصية"Reels"، وهي نسخة طبق تقريبًا من تنسيق الفيديو القصير الشهير "تيك توك".

وأصبحت "Reels" واحدة من أكثر الميزات شعبية على "إنستغرام" و"فيسبوك".

كما قال مستخدمو الإنترنت في الولايات المتحدة إنهم على الأرجح سيشاهدون "Instagram Reels" إذا تم حظر "تيك توك"، وفقًا لمسح حديث أجرته "TD Cowen" لـ2500 مستهلك.

ومن بين المعلنين، بدت ميزة "إنستغرام" أكثر وضوحا، حيث قال 56% من مشتري الإعلانات لشركة "TD Cowen" في استطلاع للرأي في الربع الماضي، إن عملاءهم كانوا يرغبون بشدة في الإعلان على "Reels" هذا العام.