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هل ستتغير سرعة الرصاصة اذا اطلقت من سطح القمر؟
منوعات
2025-01-24 | 05:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
394 مشاهدة
السومرية
نيوز – منوعات
كشفت صفحة، "تلسكوب العراق" عما سيحدث لسرعة الرصاصة عند اطلاقها من سطح القمر، كون هذا الموضوع يجمع بين
الفيزياء
وحالة
الفضاء
الخارجي.
وبحسب الكاتب في الصفحة حيدر ستار، فانه "عند إطلاق الرصاصة على سطح القمر
الخالي
من الهواء ويعتبر (بيئة شبه فراغية)، لا يوجد مقاومة هواء لتقليل سرعة الرصاصة كما يحدث على الأرض، حيث ستنطلق الرصاصة بنفس السرعة الابتدائية التي تخرج بها من السلاح (عادةً بين 800 إلى 1200 متر/ثانية حسب نوع السلاح)".
وذكر ان "جاذبية القمر أضعف بكثير من جاذبية الأرض (حوالي سدس جاذبية الأرض) وهذا يعني أن الرصاصة ستستمر في التحرك لمسافة أبعد بكثير مقارنة بالأرض قبل أن تبدأ في الهبوط بسبب الجاذبية القمرية".
هل يمكن أن تصل إلى الأرض؟
وبين ان "الرصاصة لكي تصل إلى الأرض، يجب أن تكون بسرعة إفلات القمر، وهي حوالي 2.38 كيلومتر/ثانية (2380 متر/ثانية)، الا ان سرعة الرصاصة من السلاح أقل بكثير من هذه السرعة، وبالتالي لن تتمكن من الإفلات من جاذبية القمر".
وتابع "حتى لو أعطينا الرصاصة دفعة إضافية لتصل إلى سرعة الإفلات، فإنها ستحتاج إلى الاتجاه الصحيح نحو الأرض"، موضحين انه "بمجرد أن تتحرر من جاذبية القمر، فستدخل في مدار حر في الفضاء، وحركتها ستعتمد على تأثير الجاذبية بين القمر والأرض".
وذكر ان "الرصاصة حتى لو وصلت الأرض فستواجه مقاومة الغلاف الجوي وستحترق مثل النيازك الصغيرة".
وفي الفضاء، لا يوجد هواء لإبطاء الرصاصة، لذا ستستمر في التحرك بسرعة ثابتة بعد أن تتخلص من جاذبية القمر، ولكن احتمال أن تصطدم بالأرض فعلاً صغير للغاية لأنها ستحتاج إلى الاتجاه المثالي والسير في مسار دقيق للوصول إلى الغلاف الجوي للأرض.
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