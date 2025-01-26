رفض بيعه.. الطريق السريع يحاصر منزل مسن صيني (صور + فيديو)

في حدث غريب قامت الحكومة في غينغشي بشق طريق بأسلوب غريب، حول منزل ليصبح الشارع بعدما رفض صاحبه الإخلاء.

وبحسب الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة تم تطويق المنزل من كلا الجانبين بمسارات الطريق، مما جعل سطح المنزل تقريبا في مستوى سطح الطريق.



عند النظر إليه من الأعلى يبدو البيت ومحيطه كالعين حيث يتوسط المنزل الحفرة ليبدو كبؤبؤ العين ما جعله نقطة جذب سياحية غير تقليدية، وأطلق عليه مستخدمو الإنترنت اسم "عين غينغشي".

المسن الصيني العنيد الذي رفض بيع منزله لأن هناك مشروع حكومي سيمر من خلاله يقر بأنه نادم اليوم لأنه طمع بتعويض يساوي أضعاف قيمة البيت وخسر كل شيء.



لقد قامت الحكومة ببناء طريق حول منزله وأصبح في الشارع ويقول بأنه لم يعد يستطيع النوم لأن السيارات تجعل المنزل يهتز… pic.twitter.com/gawCmiLbPT — إياد الحمود (@Eyaaaad) January 25, 2025



بينما أُطلق على صاحب المنزل لقب "أعنف متمسك بأرضه"، حيث رفض صاحب المنزل الإخلاء بسبب عدم رضاه عن مبلغ التعويض المالي، الذي عرضته عليه السلطات مقابل الإخلاء. بينما أُطلق على صاحب المنزل لقب "أعنف متمسك بأرضه"، حيث رفض صاحب المنزل الإخلاء بسبب عدم رضاه عن مبلغ التعويض المالي، الذي عرضته عليه السلطات مقابل الإخلاء.





ويواصل الرجل العيش في منزله بمحافظة غينشي بمقاطعة غيانجشي، مع حفيده البالغ من العمر 11 عاما، وهو محاط بالطريق السريع "G206".



في البداية، ولهدم المنزل البالغة مساحته 160 مترا مربعا، عرضت الحكومة على مالك المنزل تعويضات بقيمة 1.6 مليون يوان م يعادل "221 ألف دولار" وحصتين سكنيتين لإعادة الإسكان.

وكان من الممكن الحصول على السكن مرة واحدة سنويا في عامي 2024 و2025، وهو ما لم يناسب الرجل، إذ أراد أن يحصل على حصتين في وقت واحد. ويواصل الرجل العيش في منزله بمحافظة غينشي بمقاطعة غيانجشي، مع حفيده البالغ من العمر 11 عاما، وهو محاط بالطريق السريع "G206".في البداية، ولهدم المنزل البالغة مساحته 160 مترا مربعا، عرضت الحكومة على مالك المنزل تعويضات بقيمة 1.6 مليون يوان م يعادل "221 ألف دولار" وحصتين سكنيتين لإعادة الإسكان.وكان من الممكن الحصول على السكن مرة واحدة سنويا في عامي 2024 و2025، وهو ما لم يناسب الرجل، إذ أراد أن يحصل على حصتين في وقت واحد.



وتجدر الإشارة إلى أن أسعار العقارات في أقرب مدينة من الطريق تقدر بنحو 8 آلاف يوان للمتر المربع ما يعادل "1100 دولار".



استمرت المفاوضات لفترة طويلة، وبدأ شق حول المنزل، وفي نهاية المطاف المنزل معلما محليا يطلق عليه اسم "عين غينعشي". وتجدر الإشارة إلى أن أسعار العقارات في أقرب مدينة من الطريق تقدر بنحو 8 آلاف يوان للمتر المربع ما يعادل "1100 دولار".استمرت المفاوضات لفترة طويلة، وبدأ شق حول المنزل، وفي نهاية المطاف المنزل معلما محليا يطلق عليه اسم "عين غينعشي".