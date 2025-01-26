رفض بيعه.. الطريق السريع يحاصر منزل مسن صيني (صور + فيديو)

المسن الصيني العنيد الذي رفض بيع منزله لأن هناك مشروع حكومي سيمر من خلاله يقر بأنه نادم اليوم لأنه طمع بتعويض يساوي أضعاف قيمة البيت وخسر كل شيء.
لقد قامت الحكومة الصينية ببناء طريق حول منزله وأصبح في منتصف الشارع ويقول بأنه لم يعد يستطيع النوم لأن السيارات تجعل المنزل يهتز… pic.twitter.com/gawCmiLbPT
— إياد الحمود (@Eyaaaad) January 25, 2025
المسن الصيني العنيد الذي رفض بيع منزله لأن هناك مشروع حكومي سيمر من خلاله يقر بأنه نادم اليوم لأنه طمع بتعويض يساوي أضعاف قيمة البيت وخسر كل شيء.
لقد قامت الحكومة الصينية ببناء طريق حول منزله وأصبح في منتصف الشارع ويقول بأنه لم يعد يستطيع النوم لأن السيارات تجعل المنزل يهتز… pic.twitter.com/gawCmiLbPT