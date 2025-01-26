بسبب اهماله لواجباته المدرسية وتوبيخه.. طفل ينتقم من والده

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انتقم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات بمقاطعة يونغنينغ في من والده، بعد أن قام بتوبيخه لعدم إتمامه واجبا مدرسيا، بحسب ما أورده موقع "أوديتي سنترال".

وبعد أن تم توبيخه، غادر الصبي المنزل، وذهب إلى متجر قريب وطلب استخدام الهاتف، واتصل برقم الصيني.

وادعى أن والده يخفي قشور خشخاش غير قانونية في المنزل، وطلب من الشرطة القدوم للتحقق من الأمر. ثم انتظر بهدوء وصول السلطات.

وعند تفتيش المنزل، اكتشفت الشرطة قشور خشخاش مجففة على الشرفة، بينما اعترف الصبي بشرائها وقال إنه كان يخطط لاستخدامها لأغراض طبية.

وأعرب الوالد عن أسفه لانتهاك القانون، الذي يصنف قشور الخشخاش مادةً محظورة، لكنه أكد أنه لم يكن يعلم أنها غير قانونية.

وصادرت الشرطة القشور وأخذت الأدلة والوالد إلى المحطة، وتم تحويل القضية إلى مكافحة لمزيد من التحقيق.

وخدمت هذه الحادثة الغريبة السلطات الصينية بالتذكير بأن زراعة أو امتلاك قشور الخشخاش دون إذن يعد أمرًا غير قانوني وقد يؤدي إلى عقوبات جنائية. وعلى الرغم من أن قشور الخشخاش لها استخدامات طبية، مثل تخفيف الألم والمساعدة على النوم وتقليل التوتر، فإن ارتباطها بإنتاج الأفيون يجعل امتلاكها غير قانوني في البلاد.

أما بالنسبة للصبي البالغ من العمر 10 سنوات، فلا توجد معلومات إضافية حول مصيره، على الرغم من أنه من المحتمل أنه لم يتوقع أن تضع تصرفاته والده في خطر السجن.