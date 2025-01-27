بقضايا احتيال.. السجن لبلوغر شهيرة في مصر

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتوجيه للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع أموال منهم لتوظيفها واستثمارها وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام وامتناعهم عن ردّ المبالغ المستحقة لأصحابها.كما وجهت النيابة للمتهمين تهم إنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم.وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى 10 أشخاص من المتهمين (هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود) لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم.وتضمنت البلاغات أن المتهمين أوهموا الضحايا بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ثم التقائهم بهم عدة مرات وإبرامهم عقودا معهم لاستثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم.وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات وأن المتهمة هدير قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلا عن اتخاذهم عقارا بإحدى التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرّا للشركة الوهمية التي ادَّعوا وجودها.