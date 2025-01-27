ارتبطت بممثل ولاعب مشهور.. 8 مفاجآت عن حبيبة بيلينغهام الأمريكية

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سلّطت الصحافة الضوء مؤخرًا على الحياة الشخصية لنجم خط وسط مدريد، جود بيلينغهام، بعد ظهوره مع صديقته الجديدة، آشلين كاسترو، في العاصمة .

تُعد آشلين وجهًا غير مألوف لعشاق كرة القدم، ما أثار فضول الجميع للتعرف على هذه الشابة التي خطفت قلب أحد أبرز كرة القدم في العالم، فمن هي آشلين كاسترو؟ وماذا تُخفي من أسرار؟

في هذا التقرير، نستعرض 8 مفاجآت عن آشلين كاسترو، حبيبة بيلينغهام الأمريكية:

1- أكبر منه سنًا

على عكس ما هو شائع في علاقات لاعبي كرة القدم، فإن آشلين أكبر من بيلينغهام في السن، بينما يبلغ بيلينغهام من العمر 21 عامًا، تُشير التقارير إلى أن آشلين في الثالث من عمرها، ورغم تأكيدات بعض المصادر أنها في الـ27 من عمرها يؤكد البعض الآخر أنها في الـ30 من عمرها، يبدو أن فارق السن ليس عائقًا أمام علاقتهما، فهما يبدوان سعيدين ومُرتاحين معًا.





2- واعدت لاعب كرة سلة

قبل ارتباطها بيلينغهام، كانت آشلين على علاقة مع لاعب كرة السلة الأمريكي لاميلو بول، الذي يلعب حاليًا مع فريق شارلوت هورنتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وقد انتشرت لهما بعض الصور معًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يُشير إلى أن علاقتهما كانت جادّة.

3-ارتبطت بممثل عالمي

لم تقتصر علاقات آشلين على الرياضيين فقط، فقد ارتبطت أيضًا بالممثل الأمريكي الشهير مايكل بي جوردان، الذي اشتهر بدوره في فيلم الملاكمة "كريد".

يُعد جوردان أحد أشهر هوليوود، ما يُشير إلى أن آشلين تُفضل مُواعدة الرجال الناجحين والمشهورين.

4-ليست نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي

على الرغم من أنها عارضة أزياء، بيد أن آشلين ليست نشطة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال، لا يتجاوز عدد متابعيها على "إنستغرام" 150 ألف متابع، وهو عدد قليل مقارنةً بغيرها من عارضات الأزياء المشهورات، يُمكن تفسير ذلك برغبتها في الحفاظ على خصوصيتها والابتعاد عن الأضواء.

5- قابلت والدي بيلينغهام

شوهدت آشلين مؤخرًا مع والدي بيلينغهام في مقصورة كبار الشخصيات في ملعب سانتياغو برنابيو خلال مُباراة وسالزبورغ في دوري أبطال أوروبا، وقد أشارت هذه اللقاءات إلى أن العلاقة بين بيلينغهام وآشلين قد تكون جادّة وتتجه نحو الاستقرار.

يُذكر أن بيلينغهام يُعرف بتعلقه الكبير بعائلته، لذلك فإن مُقابلة آشلين لهم تُعد خطوة مُهمة في علاقتهما.

6-أمضيا إجازتهما الصيفية معًا

قضى بيلينغهام إجازته الصيفية الماضية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث التقى بآشلين، وقد أشارت التقارير إلى أن العلاقة بينهما بدأت في ذلك الوقت، ولكنهما فضّلا إبقاء العلاقة سرية بعيدًا عن أعين الصحافة، يبدو أن بيلينغهام وآشلين استمتعا بإجازتهما معًا، وقد ساعد ذلك على تقوية علاقتهما.

7-فقدت والدها بسبب كوفيد-19

عانت آشلين من فقدان والدها في عام 2021 بسبب إصابته بفيروس كورونا، وقد عبّرت عن حزنها العميق لفقدان والدها من خلال مُشاركة ذكرياتها معه على "إنستغرام"، يُظهر ذلك جانبًا حساسًا في شخصية آشلين، ويُشير إلى أنها مرت بتجربة صعبة في حياتها.

8-علاقة جادّة في أفق بيلينغهام

يُعرف بيلينغهام بتركيزه الكبير على مسيرته الكروية، ولم يسبق له الارتباط بشكل جاد من قبل، ولكن، يبدو أن علاقته مع آشلين مُختلفة، فهي تتميز بالجدية والاستقرار.

وقد أشارت بعض المصادر إلى أن بيلينغهام مُغرم جدًا بآشلين، وأنه يُفكر في الارتباط بها رسميًا في المُستقبل القريب.