نيوز – دولي

سيظهر اسم "خليج أمريكا" في خدمة الخرائط Google Maps في عند إجراء التحديثات في نظام المعلومات الجغرافية (GNIS) في البلاد.

وأوضحت الشركة في أحد حساباتها على منصة (X) "تلقينا عدة استفسارات حول تسمية الأماكن في خرائط Google. ولدينا ممارسة طويلة الأمد خاصة بتطبيق التغييرات على الأسماء عندما يتم تحديثها في المصادر الحكومية الرسمية، وفيما يتعلق بالمعالم الجغرافية في الولايات المتحدة، يحدث ذلك عندما يتم تحديث نظام المعلومات الجغرافية. وسنقوم بتحديث خرائط Google في بسرعة لعرض جبل ماكينلي وخليج أمريكا".

وأضافت Google أنه "عندما تختلف الأسماء الرسمية بين الدول، يرى مستخدمو الخدمة الاسم المحلي الرسمي في بلدهم، بينما يرى بقية العالم كلا الاسمين".

يذكر أن الرئيس الأمريكي الجديد كان قد وقع في وقت سابق مرسوما يأمر فيه بإعادة تسمية خليج المكسيك ليصبح "خليج أمريكا"، وبموجب المرسوم يتعين على الأمريكي أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة التسمية.

وسبق لترامب أن أعلن عن نيته بتغيير اسم الخليج قبل تنصيبه، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون جزءا من السياسة الجديدة لإدارته.

كما أعلن عن عودة اسم جبل ماكينلي لجبل دينالي في ألاسكا قريبا.