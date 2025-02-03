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احذر من هذه العادات اليومية.. تسبب السكتة الدماغية!

منوعات

2025-02-03 | 01:33
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
احذر من هذه العادات اليومية.. تسبب السكتة الدماغية!
1,577 مشاهدة

السومرية نيوز ـ منوعات

كشفت دراسة حديثة عن عادة صحية يمكن أن تساعد في الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الناتجة عن الجلطات الدموية، بالإضافة إلى الحد من اضطرابات ضربات القلب.

ركز الباحثون على تأثير عادات نظافة الفم، مثل استخدام خيط الأسنان وتنظيف الأسنان بالفرشاة وزيارات طبيب الأسنان، في الوقاية من المشكلات الصحية القلبية والدماغية.

وأوضح سوفيك سين، المعد الرئيسي للدراسة من كلية الطب بجامعة ساوث كارولينا، أن أمراض الفم، مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة، أثرت على 3.5 مليار شخص حول العالم في عام 2022، ما يجعلها من أكثر المشكلات الصحية شيوعا. وأضاف: "كان هدفنا تحديد أي من سلوكيات نظافة الفم له التأثير الأكبر في الوقاية من السكتة الدماغية".

وشملت الدراسة أكثر من 6000 مشارك تم استجوابهم حول عاداتهم في استخدام خيط الأسنان.
كما قدم المشاركون بيانات حول عوامل صحية أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والتدخين ومؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى عادات العناية بالأسنان الأخرى.

وخلال فترة متابعة استمرت 25 عاما، سجّلت 434 إصابة بالسكتة الدماغية، من بينها 147 حالة لجلطات دماغية شريانية كبيرة، و97 حالة بسبب اضطرابات قلبية، و95 حالة ناتجة عن تصلب الشرايين الصغيرة. كما تم تسجيل 1291 حالة من عدم انتظام ضربات القلب.

وأظهرت النتائج أن من بين الذين استخدموا خيط الأسنان، لم يصب 4092 شخصا بسكتة دماغية، ولم يشخّص 4050 شخصا بعدم انتظام ضربات القلب، وهي حالة قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو قصور القلب.

وكشف تحليل البيانات أن تنظيف الأسنان بالخيط يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية بنسبة 22%، وهي الحالة التي يحدث فيها انسداد في تدفق الدم إلى الدماغ. كما وجد الباحثون أن هذه العادة تقلل خطر انتقال الجلطات الدموية من القلب بنسبة 44%، وخطر عدم انتظام ضربات القلب بنسبة 12%.

وأكد الباحثون أن هذه الفوائد مستقلة عن العوامل الأخرى مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام أو زيارة طبيب الأسنان، ما يشير إلى أن استخدام خيط الأسنان بشكل متكرر يلعب دورا حاسما في تقليل المخاطر الصحية.

وقال سين: "ترتبط صحة الفم بمستويات الالتهاب في الجسم وتصلب الشرايين. قد يساعد استخدام خيط الأسنان في الحد من خطر السكتة الدماغية من خلال تقليل الالتهابات الفموية وتعزيز العادات الصحية".

وأضاف: "يعتقد البعض أن رعاية الأسنان مكلفة، لكن خيط تنظيف الأسنان عادة صحية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع، ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي طويل الأمد على الصحة العامة".
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العادات اليومية

السكتة الدماغية

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