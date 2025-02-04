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إليك قائمة أقوى جوازات السفر عالمياً في 2025
منوعات
2025-02-04 | 02:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
303 مشاهدة
السومرية
نيوز ـ منوعات
تصدر سنوياً قوائم عديدة تتناول رصداً دقيقاً لأقوى جوازات السفر حول العالم، التي تساعد في إمكانية الانتقال بين دول من دون تأشيرات مسبقة، وتتنافس
الدول
فيما بينها للحصول على مركز متقدم في قائمة جوازات السفر دولياً، وفي عام 2025، وبحسب تحليلات شركة Henley and partners ومركزها
المملكة
المتحدة، وهي شركة استشارية عالية، فقد حازت سنغافورة المركز الأول من مؤشر هينلي، وهو تصنيف لجوازات السفر في العالم حسب عدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها دون الحصول على تأشيرة قبل الوصول.
تمتلك سنغافورة أقوى جواز سفر في العالم، وفقاً للمؤشر، مع إمكانية الوصول دون تأشيرة أو بتأشيرة إلى 195 وجهة، وجاءت اليابان في المركز الثاني بـ193 وجهة، احتلت ست دول المركز الثالث المشترك مع إمكانية الوصول دون تأشيرة إلى 192 وجهة: فنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا.
سنغافورة
حققت رابطة دول جنوب شرق
آسيا
رقماً قياسياً بلغ 123 مليون سائح في عام 2024، وتمكنت سنغافورة من جذب أكثر من 20 مليون سائح بحسب الأرقام الصادرة عن المؤسسات الرسمية للدولة. سنغافورة دولة مدينة جزرية ذات نظام ديمقراطي رأسمالي تقع في جنوب شرق
آسيا
عند الطرف الجنوبي من شبه جزيرة الملايو.
تشتهر هذه المدينة الدولة الجزيرة بمزيجها الفريد من الثقافات - المجتمعات الماليزية والصينية والهندية، من بين العديد من المجتمعات الأخرى، تحظى بشهرة واسعة. تمنح هذه التأثيرات المختلفة سنغافورة أجواءها الخاصة. وعلى الرغم من صغر مساحاتها، إلا أنها تضم العديد من الأماكن الطبيعية الخلابة، تعد حدائق الخليج من الأماكن التي يجب زيارتها في سنغافورة، وهي عبارة عن حديقة طبيعية ونباتية تبلغ مساحتها 101 هكتار، وتضم ما يقرب من 400 ألف صنف نباتي.
اليابان
حازت اليابان المركز الثاني في قائمة أقوى جوازات السفر، ويمكن لمواطنيها زيارة أكبر عدد من الدول، تجذب اليابان الملايين من السياح حول العالم، في عام 2025، ستنفذ اليابان تغييرات كبيرة، من شأنها تعزيز تجربة السفر للسياح. ومن أهم التطورات إطلاق نظام تصاريح السفر الإلكترونية في اليابان (JESTA)، الذي سيتطلب من المسافرين من البلدان المعفاة من التأشيرة الحصول على تصريح عبر الإنترنت قبل الوصول، ما يحسن الأمن ويبسط عمليات الدخول.
تظل اليابان واحدة من أكثر وجهات السفر إثارة للاهتمام في جميع أنحاء العالم عامًا بعد عام. تجذب الكنوز الثقافية والمناظر الطبيعية الخلابة والمأكولات من الدرجة الأولى والضيافة التي لا مثيل لها السياح بأعداد كبيرة، وكثيرة الأماكن التي يمكن زيارتها في اليابان، نظراً لوجود عدد كبير من الجزر الصغيرة، التي تتميز بأسلوب مختلف عن الجزر الأخرى، إلا أنه ينصح دائماً بزيارة البيوت التقليدية اليابانية، لكونها تعكس ثقافة البلاد، كذلك ينصح بزيارة الأماكن التراثية، ولا بد من تذوق المطبخ الياباني. ويتطلب من المسافرين حجز فيزا عبر القنصليات الخاصة باليابان في دولهم، قبل موعد السفر بنحو شهرين تقريباً، وتقديم جميع المستندات الأساسية لذلك.
فنلندا
الحصول على الجواز الفنلندي لا يتعلق فقط بإمكانية السفر من مكان إلى آخر بسلاسة، بل يتعدى الأمر ذلك، في كيفية الحصول على تجربة استثنائية للعيش بسعادة. حصدت فنلندا المركز الأول في مؤشرات السعادة، ويعود السبب في ذلك إلى نمط الحياة، وطبيعتها، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية التي تولي اهتماماً بالعاملين والموظفين. إن زيارة فنلندا تتطلب تأشيرة خاصة، والعديد من الشروط، حول شهادة الراتب، وتفاصيل دقيقة عن المسافر، إلا أن التجربة تستحق كل هذه المتطلبات.
جوازات سفر الاتحاد الأوروبي
حازت دول الاتحاد الأوروبي مراكز متقدمة في سياق قوة جوازات سفرها، ويمكن لحاملي جوازات الاتحاد الأوروبي زيارة ما لا يقل عن 170 وجهة. تعد إسبانيا الأقوى بين هذه الدول، نظراً لإمكانية السماح لمواطنيها بزيارة 178 وجهة، وهي الأعلى بين
الدول
الأوروبية، وتتميز عموماً دول أوروبا بطبيعتها الخلابة، ووجود مراكز تسلية وترفيه، قد لا يجدها السائح في أماكن مختلفة أخرى، بالإضافة إلى تنوع طعامها، إلا أنه بالنسبة إلى اسبانيا تحديداً، فإن الأمر مختلف، لأن البلاد تجمع ما بين سحر الشرق والغرب خصوصاً في مناطق الأندلس، فضلاً عن أن الكثير من المسافرين يفضلون زيارة مدريد وبرشلونة للاستمتاع بالنشاطات الثقافية والتاريخية والرياضية.
ويمكن للمسافرين الحصول على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي وزيارة أكثر من دولة خلال الرحلة، وعادة ما تصل تكاليف التأشيرة إلى ما بين 80 إلى 100 يورو تقريباً، وهي تكفي لمدة شهر، وقد تمنح أيضاً لفترة أطول، بالنسبة إلى بعض الزوار.
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