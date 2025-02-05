هل تعاني من حساسية الأدوية؟ تعرف على أسبابها!



حساسية الأدوية تحدث عندما يخطئ جهاز المناعة في التعرف على دواء معين ويعتبره مادة ضارة. العلاج يتضمن عادةً تجنب الدواء المسبب للحساسية، وفي بعض الحالات قد يتطلب الأمر استخدام أدوية لإزالة التحسس.



لمعرفة المزيد عن حساسية الأدوية، تابعوا هذا المقال، مع فرح من برنامج "بيوتيك" الذي يعرض على شاشة السومرية، كل الساعة 10:30 مساءً.



أسباب حساسية الأدوية:

• رد فعل غير طبيعي للجهاز المناعي: يعتبر الجهاز الدواء مادة ضارة.

• تاريخ الحساسية: وجود تاريخ شخصي أو عائلي من الحساسية، مثل حساسية الطعام أو حمى القش.

• الإصابة بأمراض معينة: مثل أو فيروس إبشتاين بار.

• التعرض المتزايد للأدوية: بسبب الجرعات العالية أو الاستخدام المتكرر أو لفترات طويلة.



أعراض حساسية الأدوية

أعراض شائعة:

• قشعريرة

• طفح جلدي

• حكة

• تورم وانتفاخ

• ضيق التنفس

• الحمى

• عيون دامعة وحكة

• سيلان في الأنف



حساسية مفرطة

تشمل أعراض مثل:

• الغثيان أو تقلصات البطن

• صعوبة في التنفس

• قيء

• الإسهال

• الدوخة

• انخفاض ضغط الدم

• فقدان الوعي



تشخيص حساسية الأدوية

• الفحص البدني: يقوم الطبيب بإجراء فحص بدني وطرح أسئلة حول الأعراض والأدوية المستخدمة.

• اختبارات الجلد

• اختبارات الدم



علاج حساسية الأدوية

• سحب الدواء: التوقف عن تناول الدواء المسبب للحساسية.

• مضادات الهيستامين: لتخفيف الأعراض.

• الستيرويدات القشرية: لتقليل الالتهاب.

• علاج الحساسية المفرطة: يتطلب رعاية طبية طارئة.



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لمعرفة المزيد عن حساسية الأدوية، تابعوا هذا المقال، مع فرح من برنامج "بيوتيك" الذي يعرض على شاشة السومرية، كل الساعة 10:30 مساءً.• رد فعل غير طبيعي للجهاز المناعي: يعتبر الجهاز الدواء مادة ضارة.• تاريخ الحساسية: وجود تاريخ شخصي أو عائلي من الحساسية، مثل حساسية الطعام أو حمى القش.• الإصابة بأمراض معينة: مثل أو فيروس إبشتاين بار.• التعرض المتزايد للأدوية: بسبب الجرعات العالية أو الاستخدام المتكرر أو لفترات طويلة.أعراض شائعة:• قشعريرة• طفح جلدي• حكة• تورم وانتفاخ• ضيق التنفس• الحمى• عيون دامعة وحكة• سيلان في الأنفتشمل أعراض مثل:• الغثيان أو تقلصات البطن• صعوبة في التنفس• قيء• الإسهال• الدوخة• انخفاض ضغط الدم• فقدان الوعي• الفحص البدني: يقوم الطبيب بإجراء فحص بدني وطرح أسئلة حول الأعراض والأدوية المستخدمة.• اختبارات الجلد• اختبارات الدم• سحب الدواء: التوقف عن تناول الدواء المسبب للحساسية.• مضادات الهيستامين: لتخفيف الأعراض.• الستيرويدات القشرية: لتقليل الالتهاب.• علاج الحساسية المفرطة: يتطلب رعاية طبية طارئة.لمشاهدة جميع حلقات برنامج بيوتيك إضغط هنا