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اكتشاف حديث يوضح كيف وُلد الكون.. اليكم التفاصيل

منوعات

2025-02-13 | 09:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اكتشاف حديث يوضح كيف وُلد الكون.. اليكم التفاصيل
406 مشاهدة

يُعرف جزىء ثلاثي الهيدروجين المؤين ( H3+ ) باسم "الجزيء الذي صنع الكون"، بسبب دورته الأساسية في تفاعلات النجوم وولادة الكواكب.

وفي دراسة جديدة، اكتشف فريق من العلماء في جامعة ولاية ميشيغان طرقًا غير تقليدية لتكوين هذا الجزيء في مركبات عضوية نادرة، مما يفتح آفاقًا جديدة لفهم كيفية تشكيل الجزيئات في الكون.

ويُعد جزىء ثلاثي الهيدروجين المؤين جزءا أساسيا في الكيمياء الفلكية ويشارك في العديد من العمليات في الفضاء مثل ولادة النجوم، وعادة، يتكون الجزيء عندما يتفاعل جزيء الهيدروجين (H2) مع نظيره المؤين (H2+)، لكن العلماء في جامعة ولاية ميشيغان اكتشفوا طرقًا جديدة لتشكيله.

وفي بحثهم الأخير المنشور بدورية "نيتشر كومينيكيشنز "، اكتشف الباحثون طريقة جديدة لتكوين جزىء ثلاثي الهيدروجين المؤين في مركبات عضوية مثل الهالوجينات الميثيلية، فبدلاً من أن ينفجر الجزيء عند فقدان الإلكترونات، وجدوا أن جزيء الهيدروجين (H2) يقوم بـ "التجوال" حول الجزيء ليأخذ بروتونًا إضافيًا ويشكل جزىء ثلاثي الهيدروجين المؤين .

يُعد هذا الاكتشاف خطوة كبيرة في فهم كيفية تشكيل جزىء ثلاثي الهيدروجين المؤين في مركبات مختلفة، حيث يمكن تطبيق هذه الطريقة على جزيئات عضوية أخرى، ما يساعد العلماء على فهم تكوين الجزيئات في السحب الجزيئية بين النجوم.

وساعدت في هذه الدراسة تقنيات حديثة حيث استخدم العلماء تقنيات متطورة مثل التحليل الطيفي بالليزر وحسابات كيميائية متقدمة لاكتشاف هذه الطريقة الجديدة لتكوين جزىء ثلاثي الهيدروجين المؤين .

ويعتبر هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو فهم أعمق للكيمياء الفلكية وتكوين النجوم والكواكب، حيث يمكن أن يغير هذا البحث كيفية نظرنا إلى التفاعلات الكيميائية في الفضاء.
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