Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
هجوم على رئيس بولندا لانتظاره "المهين" على باب ترامب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كثرة استخدام هاتفك.. جرب هذه الطرق الخمس لتقليل وقت الشاشة

منوعات

2025-02-25 | 06:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كثرة استخدام هاتفك.. جرب هذه الطرق الخمس لتقليل وقت الشاشة
192 مشاهدة

السومرية نيوز – منوعات
لا يخفى التأثير السلبي على عقولنا وأجسادنا جراء الإفراط في استخدام الهاتف، ولحسن الحظ يمكن الحد من هذا التأثير من خلال اتخاذ بعض الخطوات السهلة التي تساعد في تقليل الوقت الذي نمضيه ونحن ننظر إلى الشاشة.

ومن أبرز هذه الخطوات ما يأتي:
 
وقف تشغيل الإشعارات:
 
عندما يصدر هاتفك رنينًا أو أي ضوضاء، فهذه إشارة واضحة لكي تنظر إليه. فمن السهل الانجراف وراء الإشعارات التي تنبهك إلى أحدث رسالة أو أخبار عاجلة، ولكن في كثير من الأحيان نجد أن هذه الإشعارات ليست مهمة.
فإذا كان لديك تطبيقات للتسوق أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب أو تطبيقات أخرى على هاتفك ترسل إشعارات متسقة لا تستحق انتباهك، فإن وقف تشغيلها سيؤدي إلى تقليل عدد المرات التي تحمل فيها جهازك.
استخدام إعدادات التركيز:
تحتوي العديد من الهواتف والأجهزة اللوحية على إعدادات تركيز تساعد المستخدمين على مراقبة وقت استخدامهم للشاشة، وحتى تعيين حدود لتطبيقات معينة.
فإذا وجدت نفسك تستخدم تطبيقات الوسائط الاجتماعية أكثر مما تريد، فحاول تحديد وقت وأهداف استخدامك لها. ويمكن أن تساعدك ميزات مثل أوضاع "عدم الإزعاج" أو متتبعات وقت الشاشة على أن تصبح أكثر وعيًا بأنماط استخدامك، وتساعد في تحديد حدود صحية.
ابدأ تدريجيًا:
على الرغم من أنه قد يكون من المغري التوقف عن التمرير فجأة، فإنك أكثر عرضة للنجاح إذا قللت من وقت استخدام الشاشة تدريجيًا بدلاً من القيام بذلك دفعة واحدة. فقلل من الاستخدام بمقدار 10 إلى 15 دقيقة كل يوم حتى تصل إلى المقدار المطلوب.
املأ الفراغ:
قد يكون من الصعب وضع هاتفك جانبًا عندما تشعر بالملل. لكن ملء الفراغ بأنشطة أخرى يمكن أن يساعد في تقليل وقت الشاشة، حتى لا تسيطر عليك الرغبة في التقاط هاتفك.
وينصح باستبدال وقت الشاشة بهوايات تعزز النمو الشخصي والاتصالات الاجتماعية. فيمكن أن تقلل الأنشطة مثل قراءة الكتب الورقية أو ممارسة اليوجا أو الطبخ أو الرياضة الرغبة في الانخراط في الشاشات.
كما يمكن أن يؤدي الانخراط في التمارين البدنية المنتظمة مع أنشطة مثل المشي لمسافات طويلة أو الرياضات الجماعية أيضًا إلى تقليل الميل إلى قضاء الوقت على الشاشات طبيعيًا.
إنشاء حدود فعّالة:
خصص مناطق معينة في منزلك، مثل غرفة الطعام أو غرف النوم، كمناطق خالية من الشاشة. وتشجع هذه الممارسة على العيش بوعي وتعزز الروابط العميقة مع أفراد الأسرة.
ويجب أن لا تقتصر هذه الحدود على المساحات المادية، ولكن يمكن أيضًا ربطها بطقوس وأوقات معينة من اليوم تتطلب إبعاد الشاشات. مثلا، خصص أوقات الوجبات وساعة قبل النوم لتكون خالية من الشاشة لتحسين الراحة وجودة النوم.

>> تابع قناة السومرية على  تويتر

طرق

هاتف

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
استديو Noon
Play
استديو Noon
ألف قصة 25-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-25
Play
ألف قصة 25-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٢٢٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-25
Play
بغداد السنك - الحلقة ٢٢٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
24-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-24
Play
24-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-24
Play
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-24
الهوا الك
Play
الهوا الك
ابتـ زاز طالبة دكتوراه في بغداد - الحلقة ٤٥ | الموسم 9
10:30 | 2025-02-24
Play
ابتـ زاز طالبة دكتوراه في بغداد - الحلقة ٤٥ | الموسم 9
10:30 | 2025-02-24
Morning Live
Play
Morning Live
النصب والاحتيال في العراق .. كيف تحمي نفسك قانونياً - حلقة ٢٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-24
Play
النصب والاحتيال في العراق .. كيف تحمي نفسك قانونياً - حلقة ٢٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-24
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - لازم تختار 24-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-24
Play
الأبراج - لازم تختار 24-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-24
خط أحمر
Play
خط أحمر
شركات 56 في قبضة القانون - الحلقة ٣٦ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-23
Play
شركات 56 في قبضة القانون - الحلقة ٣٦ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-23
جات بالليل
Play
جات بالليل
بنات أفكاري - 30ثانية 23-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-23
Play
بنات أفكاري - 30ثانية 23-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-23
عشرين
Play
عشرين
عقارات الدولة.. تقرير نيابي يكشف الاعظم المخفي! - الحلقة ٥٧ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-22
Play
عقارات الدولة.. تقرير نيابي يكشف الاعظم المخفي! - الحلقة ٥٧ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-22
الأكثر مشاهدة
استديو Noon
Play
استديو Noon
ألف قصة 25-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-25
Play
ألف قصة 25-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-25
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد السنك - الحلقة ٢٢٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-25
Play
بغداد السنك - الحلقة ٢٢٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
24-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-24
Play
24-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-24
Play
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-24
الهوا الك
Play
الهوا الك
ابتـ زاز طالبة دكتوراه في بغداد - الحلقة ٤٥ | الموسم 9
10:30 | 2025-02-24
Play
ابتـ زاز طالبة دكتوراه في بغداد - الحلقة ٤٥ | الموسم 9
10:30 | 2025-02-24
Morning Live
Play
Morning Live
النصب والاحتيال في العراق .. كيف تحمي نفسك قانونياً - حلقة ٢٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-24
Play
النصب والاحتيال في العراق .. كيف تحمي نفسك قانونياً - حلقة ٢٢٧ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-24
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - لازم تختار 24-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-24
Play
الأبراج - لازم تختار 24-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-24
خط أحمر
Play
خط أحمر
شركات 56 في قبضة القانون - الحلقة ٣٦ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-23
Play
شركات 56 في قبضة القانون - الحلقة ٣٦ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-23
جات بالليل
Play
جات بالليل
بنات أفكاري - 30ثانية 23-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-23
Play
بنات أفكاري - 30ثانية 23-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-23
عشرين
Play
عشرين
عقارات الدولة.. تقرير نيابي يكشف الاعظم المخفي! - الحلقة ٥٧ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-22
Play
عقارات الدولة.. تقرير نيابي يكشف الاعظم المخفي! - الحلقة ٥٧ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-22
اخترنا لك
مرض قاتل يحرم امرأة من الطعام لـ10 سنوات!
07:29 | 2025-02-25
قبل الصيام.. 5 فحوصات ضرورية يجب إجراؤها
05:28 | 2025-02-25
تحذير من مشروبات الطاقة.. ما علاقة تساقط الشعر والتوتر؟
01:25 | 2025-02-25
خلفية أجهزة آيفون 16 تخفي سرًا.. ما هو؟
13:08 | 2025-02-24
"ستاربكس" تعتزم تسريح أكثر من 1000 موظف
11:09 | 2025-02-24
أم تلقي بطفلها حديث الولادة من نافذة فندق في باريس!
11:09 | 2025-02-24
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.