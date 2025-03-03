لماذا يزداد الوزن في رمضان؟

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يعتبر البعض أن شهر رمضان فرصة ذهبية لإنقاص الوزن لاعتمادهم على عدد وجبات قليل متمثل في الإفطار والسحور، ولكن يلاحظ البعض بعد أن يبدؤوا في اتباع نظام غذائي محدد، أن وزنهم لا ينقص، بل على العكس يزيد.



وقد لا يُظهر كتلة دهنية زائدة وفقا للطبيب، بل ما يصل إلى خمسة لترات من الماء؛ لأن الإنسولين يحفز عملية تراكم السوائل في الجسم، ما يؤدي إلى الوذمة. وتفسيرا لزيادة الوزن، قال الطبيب مياسنيكوف، إن السبب يعود إلى ردود الفعل الهرمونية في الجسم، وخاصة أثناء الصيام؛ لأنه بعد عدة أيام من تقليل السعرات الحرارية بشكل كبير، يبدأ الجسم في الاحتفاظ بالماء.وقد لا يُظهر كتلة دهنية زائدة وفقا للطبيب، بل ما يصل إلى خمسة لترات من الماء؛ لأن الإنسولين يحفز عملية تراكم السوائل في الجسم، ما يؤدي إلى الوذمة.

وأضاف الطبيب وفقا لموقع "فيستي"، أنه بعد تخفيض حاد للسعرات الحرارية، تنشط الهرمونات التي تنظم الشهية وإنفاق الطاقة، والنظام الأول يعمل على زيادة الشهية، والنظام الثاني يعمل على تقليل إنفاق الطاقة، ما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي.

نتيجة لذلك، يبدأ الجسم في إنفاق سعرات حرارية أقل حتى في حالة الراحة - بدلا من 20 سعرة حرارية لكل كيلوغرام من وزن الجسم، ينفق 15 فقط، وعندما يعود الشخص إلى نظام غذائي طبيعي بعد اتباع نظام غذائي صارم، يتباطأ التمثيل الغذائي لديه، ويستمر الجسم في مراكمة الماء، ما يؤدي غالبا إلى زيادة الوزن.

ويوصي الطبيب بالالتزام بنظام غذائي يحتوي فقط على 800 سعرة حرارية.

وللحصول على نتائج مستدامة الأفضل التركيز على 1200 سعرة حرارية.

كما أن فقدان الوزن يجب أن يكون تدريجيا – 5% من وزن الجسم الأولي خلال 3 أشهر؛ لأن فقدان الوزن بسرعة قد يؤدي إلى التورم وسوء حالة الجلد.

لذلك؛ للتخلص من الوزن الزائد بشكل سليم ودون الإضرار بالجسم يجب اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة.