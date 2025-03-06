لقطة مذهلة.. لحظة شروق الشمس على سطح القمر

ونجحت "الشبح الأزرق" في الهبوط على القمر يوم الأحد (2 مارس) بالقرب من جبل مون لاتريل، وهو قمة قمرية وحيدة تقع في حوض "ماري كريسيوم" (بحر الأزمات) في الجانب من الجانب القريب للقمر، وبعد هبوطها الناجح، بدأت المركبة بتنشيط حمولاتها العلمية، بالإضافة إلى التقاط صور مذهلة لبيئتها المحيطة وكذلك للأرض البعيدة من سطح القمر.وقد نشرت "فايرفالاي" على منصتها في "إكس" صورة مدهشة لشروق الشمس، حيث يظهر فيها التباين بين الشمس الساطعة والتضاريس المظللة للحفر القمرية غير المستوية.وجاء في منشور "فايرفلاي": "استيقظوا على شروق الشمس! المركبة القمرية "الشبح الأزرق" التقطت أول شروق للشمس على القمر، معلنة بدء اليوم القمري وبدء عملياتها على السطح في الجديد".وأضافت "فايرفلاي" أن العديد من الحمولات العلمية التابعة لناسا بدأت في العمل بالفعل، وستستمر في ذلك لمدة أسبوعين وحتى خلال الليل القمري، حيث ستنتهي مهمة المركبة التي تعمل بالطاقة الشمسية.وستساهم الأدوات العلمية في دراسة تركيب القمر، والجيولوجيا، وتدفق الحرارة، بالإضافة إلى دراسة الطقس الفضائي، وستجري المركبة أيضا اختبارا لتقنية الحفر، كما ستقوم كاميراتها بتوثيق كيفية تحرك غبار القمر عند غروب الشمس.ويُعد هذا الهبوط الذي تم بعد 46 يومًا من إطلاق "بلو غوست" على متن صاروخ سبيس إكس "فالكون 9" في 15 يناير/ كانون الثاني، نجاحا كبيرا للشركة.وفي تصريح بعد الهبوط يوم الأحد، قال جيسون كيم، الرئيس التنفيذي لشركة "فايرفلاي": "نحن في الشركة نعيش تجربة لا تُنسى، وهذا الفريق الجريء والمتميز أثبت أننا قادرون على تقديم حلول موثوقة وبأسعار معقولة للوصول إلى القمر، ولن نتوقف عند هذا الحد".وأكد كيم أن "فايرفلاي" تهدف إلى تعزيز وجود دائم على القمر من خلال مهام سنوية، مما سيسهم في فتح الطريق أمام استكشاف النظام الشمسي.يُذكر أن "الشبح الأزرق" تم اختيارها ضمن برنامج "خدمات الحمولة القمرية التجارية" (CLPS) التابع لناسا، والذي يهدف إلى إرسال أدوات علمية وتقنية على سطح القمر لدعم برنامج "أرتميس".ومن المتوقع أن تحاول مركبات خاصة أخرى الهبوط على القمر في المستقبل القريب، بما في ذلك مركبة "أثينا " التابعة لشركة "إنتويتيف ماشينز"، ومركبة "ريسيلينس" التابعة لشركة " أيسبيس" اليابانية.