هل تؤثر أصوات الرياح على القدرات العقلية.. الإجابة من علماء أعصاب

وقام فريق البحث "بتجنيد 45 طالبا من جامعة محلية، حيث استمع كل منهم إلى أصوات مختلفة، شملت ضوضاء المرور العادية وأصوات توربينات الرياح، إضافة إلى فترات من الصمت، وخلال التجربة ارتدى المشاركون أجهزة متخصصة لقياس موجات الدماغ، في حين لم يتم إبلاغهم بالغرض الحقيقي من الدراسة أو بمصدر الأصوات التي يسمعونها".وكشفت النتائج أن "المتطوعين لم يتمكنوا من تحديد مصدر الضوضاء الناتجة عن توربينات الرياح، إذ وصفها معظمهم بأنها مجرد "ضوضاء بيضاء"، كما لم يظهر أي منهم انزعاجا أو إجهادا يفوق ما تسببه ضوضاء المرور العادية، ولم تلاحظ أي تأثيرات سلبية على نشاط الدماغ أو العقلية لديهم".وأكد العلماء أن "التعرض قصير الأمد لضوضاء توربينات الرياح لا يبدو أنه يشكل تهديدا على العقلية، كما رجحوا أن التأثيرات طويلة الأمد، إن وُجدت، ستكون ضئيلة".