Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
متظاهرون يقتحمون "برج ترامب" احتجاجا على اعتقال فلسطيني
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

غير انقاذ الاخرين.. فوائد غير متوقعة للتبرع بالدم

منوعات

2025-03-14 | 02:48
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
غير انقاذ الاخرين.. فوائد غير متوقعة للتبرع بالدم
748 شوهد

السومرية نيوز ـ منوعات


كشفت دراسة حديثة أن التبرع المنتظم بالدم قد يحمل فوائد صحية تتجاوز إنقاذ حياة الآخرين.



أجرى فريق من العلماء من معهد فرانسيس كريك دراسة شملت 217 رجلا تبرعوا بالدم أكثر من 100 مرة، وقارنوهم بـ 212 رجلا تبرعوا بالدم أقل من 10 مرات.

وأظهرت النتائج أن التبرع بالدم بشكل متكرر يرتبط بوجود طفرات في جين DNMT3A، الذي يلعب دورا أساسيا في إنتاج خلايا الدم.

وفي تجارب معملية، سعى العلماء لمعرفة سبب شيوع هذه الطفرة بين المتبرعين بالدم بشكل متكرر، حيث عرّضوا خلايا دم بشرية معدلة وراثيا لهرمون الإريثروبويتين (EPO)، الذي يساعد في تنظيم إنتاج خلايا الدم الحمراء.

ووجدوا أن الخلايا الحاملة لطفرة DNMT3A نمت بنسبة 50% أسرع عند تعرضها لهذا الهرمون مقارنة بالخلايا الطبيعية.

ويساهم التبرع المنتظم بالدم في زيادة مستويات EPO في الجسم، ما يعزز تجدد خلايا الدم الجذعية ويحسن صحة الدم.

وقال دومينيك بونيه، رئيس مجموعة مختبر الخلايا الجذعية المكونة للدم في جامعة كريك، والمعد الرئيسي للدراسة: "دراستنا تسلط الضوء على كيفية تفاعل جيناتنا مع البيئة ومع تقدمنا في العمر، إذ يبدو أن الأنشطة التي تقلل الضغط على إنتاج خلايا الدم تعزز تجدد الخلايا الجذعية، ما يدعم نموها الصحي بدلا من التسبب في أمراض".

وفي تجربة أخرى، خلط العلماء خلايا معدلة بجين DNMT3A مع خلايا معرضة للإصابة بسرطان الدم، ووجدوا أن خلايا المتبرعين بالدم بشكل متكرر نمت بمعدل أسرع، ما يشير إلى أن التبرع المنتظم قد يقوي الخلايا السليمة ويحد من نمو الخلايا السرطانية.

ومع ذلك، شدد العلماء على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتحديد التأثير الدقيق للتبرع بالدم على خطر الإصابة بالسرطان، خاصة أن المتبرعين بالدم غالبا ما يكونون أشخاصا أصحاء بطبيعتهم، ما قد يؤثر على النتائج.

ويوضح بونيه: "حجم عيّنتنا صغير نسبيا، لذا لا يمكننا الجزم بأن التبرع بالدم يقلل من الطفرات المرتبطة بسرطان الدم. لكن هذه الدراسة تقدم معلومات مهمة حول تأثير بعض الطفرات على صحة خلايا الدم".

وإلى جانب دوره المحتمل في الوقاية من السرطان، قد يساهم التبرع المنتظم بالدم أيضا في خفض ضغط الدم. فقد وجدت دراسة أجريت على 292 متبرعا أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم شهدوا تحسنا في قراءاته بعد التبرع المنتظم، حيث كان التحسن أكثر وضوحا كلما زاد عدد مرات التبرع.
>> تابع قناة السومرية على  تويتر

التبرع بالدم

منوعات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
باب الشيخ بغداد - الحلقة ١٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-13
Play
باب الشيخ بغداد - الحلقة ١٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-13
من الأخير
Play
من الأخير
خالد شواني - حلقة ١٣ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-13
Play
خالد شواني - حلقة ١٣ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-13
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
حسين السعبري - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-13
Play
حسين السعبري - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-13
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-13
Play
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-13
بال 90
Play
بال 90
من قضاء المدائن الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-13
Play
من قضاء المدائن الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-13
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-13
Play
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-13
هاتوا الفوانيس
Play
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 13-3-2025 | الموسم 2
14:00 | 2025-03-13
Play
هاتوا الفوانيس 13-3-2025 | الموسم 2
14:00 | 2025-03-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-13
Play
نشرة ١٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
13-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-13
Play
13-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-13
زار رمضان
Play
زار رمضان
مثال المرأة العراقية الحديدية في سوق الحرية الثانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-13
Play
مثال المرأة العراقية الحديدية في سوق الحرية الثانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-13
الأكثر مشاهدة
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
باب الشيخ بغداد - الحلقة ١٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-13
Play
باب الشيخ بغداد - الحلقة ١٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-13
من الأخير
Play
من الأخير
خالد شواني - حلقة ١٣ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-13
Play
خالد شواني - حلقة ١٣ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-13
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
حسين السعبري - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-13
Play
حسين السعبري - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-13
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-13
Play
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-13
بال 90
Play
بال 90
من قضاء المدائن الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-13
Play
من قضاء المدائن الكَاع تنكَلب..واني ما انكَلب.. منو اني؟ - الحلقة ١٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-03-13
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-13
Play
الحلقة ١٣ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-13
هاتوا الفوانيس
Play
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 13-3-2025 | الموسم 2
14:00 | 2025-03-13
Play
هاتوا الفوانيس 13-3-2025 | الموسم 2
14:00 | 2025-03-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-13
Play
نشرة ١٣ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
13-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-13
Play
13-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-13
زار رمضان
Play
زار رمضان
مثال المرأة العراقية الحديدية في سوق الحرية الثانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-13
Play
مثال المرأة العراقية الحديدية في سوق الحرية الثانية - الحلقة ١٣ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-13
اخترنا لك
تحذير من استخدام هذا التطبيق
07:03 | 2025-03-14
كشف أسباب زيادة الوزن بعد الزواج عند الرجال
04:05 | 2025-03-14
"لوريال" في ورطة: استدعاء كريم La Roche-Posay الشهير بسبب مادة مسرطنة!
03:44 | 2025-03-14
أصناف مائدة الإفطار الكردية في رمضان
02:30 | 2025-03-14
بين تراجع الزهرة وعطارد: مرحلة فلكية حرجة ومصير الابراج على المحك!
01:00 | 2025-03-14
خسوف كلي للقمر في هذا الموعد.. كم مدته ومن سيراه؟
10:15 | 2025-03-13
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.