مع تباطؤ مبيعاتها عالميًا.. إندتيكس الاسبانية للملابس تستعد لدخول العراق

وبحسب السلسلة الشهيرة والمالكة لعلامة "زارا" والعديد من العلامات الأخرى، فإن مبيعات الربع الأول من العام الحالي ارتفعت فقط 4%، مقارنة بـ11% في العام الماضي.ولم تقدم إنديتكس أي سبب لتباطؤ النمو، لكن الشركات حذّرت من ضعف الطلب، لا سيما في ، ثاني أكبر سوق لإنديتكس من حيث المبيعات بعد إسبانيا.ولم تحدد إنديتكس بعد أي من علاماتها التجارية ستدخل السوق العراقي، لكن المجموعة تضم زارا (Zara)، بيرشكا (Bershka)، دوتي (Massimo Dutti)، أويشو (Oysho)، بول أند بير (Pull&Bear) وستراديفاريوس (Stradivarius).