للمرة الثامنة.. فنلندا بصدارة مؤشر السعادة العالمي.. ما هو مركز العراق؟

في المقابل، تراجعت إلى المركز 24، وهو أدنى تصنيف لها منذ بدء نشر التقرير عام 2012، عندما كانت تحتل المرتبة 11.أرجع التقرير تراجع في التصنيف إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع نسبة تناول الوجبات بشكل منفرد، والتي زادت بنسبة 53% خلال العقدين الماضيين، مما تراجع الروابط الاجتماعية.كما ساهمت زيادة الوفيات الناجمة عن الانتحار وتعاطي والكحول في انخفاض مستوى السعادة بين المواطنين.واصلت الدول الاسكندنافية احتلال المراكز الأولى في التصنيف، حيث جاءت الدنمارك في المرتبة الثانية، تليها أيسلندا والسويد. كما شهد التقرير دخول دولتين جديدتين إلى قائمة العشر الأوائل، هما كوستاريكا في المرتبة السادسة والمكسيك في المرتبة العاشرة، بينما ظلت أفغانستان في ذيل القائمة كأكثر الدول تعاسة.يعتمد التصنيف على مجموعة من المعايير، تشمل مستوى الرضا عن الحياة، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الدعم الاجتماعي، ، الحرية، الكرم، ومستوى الفساد.وأوضح الباحث الفنلندي فرانك مارتيلا أن سعادة الفنلنديين تعود إلى جودة المجتمع، الديمقراطية، حرية التعبير، بالإضافة إلى قوة أنظمة الحماية الاجتماعية التي توفر الأمان والاستقرار.كما أشار التقرير إلى أن الكرم، التواصل الاجتماعي، والتفاعل مع الطبيعة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز السعادة.ولفت إلى أن الدول الاسكندنافية تتمتع بمعدلات مرتفعة في إعادة الممتلكات المفقودة، مما ثقة أفراد المجتمع ببعضهم البعض ومدى انتشار قيم اللطف والتعاون.وعلى المستوى العربي، حلّت في المركز 13 عالميا، ثم ظهرت الإمارات في المركز 22 ثم السعودية 28 والبحرين 62 وليبيا 66 ثم الجزائر 85 والعراق 92 والأراضي الفلسطينية 103.يأتي بعد ذلك المغرب في الترتيب 107 وموريتانيا 111 وتونس 115 والأردن 125 ومصر 127 وجزر القمر 132 واليمن 133 ثم لبنان 142، حسب الترتيب في القائمة المذكورة.وتم إطلاق تقرير السعادة العالمي للمرة الأولى عام 2012، وهو عبارة عن مسح سنوي تجريه "شبكة حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة.