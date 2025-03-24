دراسة: البرتقال سلاح طبيعي لمحاربة الاكتئاب

وبيّن التحليل أن الحمضيات تعزز نمو نوع معين من البكتيريا في الأمعاء، وهو ضروري لإنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، اللذين يلعبان دورا أساسيا في تحسين المزاج.وأوضح الدكتور راج ميهتا، قائد الدراسة وأستاذ الطب في جامعة هارفارد، أن الهدف من البحث كان استكشاف العلاقة بين استهلاك الحمضيات وانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.وقد استندت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Microbiome، إلى تحليل بيانات صحية لأكثر من 32,000 امرأة على مدى 14 عاما.وتم تقييم استهلاك الحمضيات من خلال استبيانات غذائية. وتحديد حالة الاكتئاب بناءً على التاريخ المبلغ عنه ذاتيا واستخدام مضادات الاكتئاب، والتحكم في متغيرات مثل العمر، ومؤشر كتلة الجسم، والتمارين الرياضية، وجودة النظام الغذائي.وأظهرت الدراسة على إثرها، أن تناول الحمضيات يرتبط بزيادة وفرة بكتيريا "Faecalibacterium prausnitzii" في الأمعاء، وزيادة وفرة هذه البكتيريا ترتبط بدورها بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.أخصائية التغذية والمحاضرة في قسم التغذية بكلية الطب بجامعة كيس ويسترن ليندسي مالون قالت حول البحث لدورية everydayhealth: هذه الدراسة تقدم عادة يومية بسيطة يمكنها التأثير على حالة خطيرة ومنتشرة كهذه.وأكدت ليندسي، أن هناك فوائد لتناول البرتقال أكثر من تلك المذكورة في الدراسة، بما في ذلك الألياف لصحة الجهاز الهضمي ودعم ميكروبيوم الأمعاء، وفيتامين سي للجهاز المناعي، وأن أبحاث سابقة أكدت أن الأسماك الدهنية، والخضراوات الورقية وبعض الأعشاب يمكن أن تساعد على تحسين الحالة المزاجية أيضا.في الخلاصة، نعم، تسهم الحمضيات وفقا للدراسة في تحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب. ومع ذلك، من الضروري النظر إلى هذه النتائج في سياق نمط حياة صحي شامل، يشمل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني المنتظم، وإدارة الإجهاد.