رحلة تتوقف فجأة في السماء.. ماذا حدث؟

وقالت الشركة لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن الرحلة غادرت مطار لوس أنجلوس حوالي الساعة الثانية ظهر يوم السبت، وعلى متنها 257 راكبا و13 من أفراد الطاقم، واتجهت إلى فوق ، متجهة إلى أكبر مدينة في .وبعد نحو ساعتين في الجو، عادت الطائرة إلى ، حيث هبطت في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.