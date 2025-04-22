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كيف تقي نفسك من جفاف الصيف؟.. نصائح للتعامل مع الطقس الحار

منوعات

2025-04-22 | 12:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
كيف تقي نفسك من جفاف الصيف؟.. نصائح للتعامل مع الطقس الحار
175 شوهد

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد خطر الإصابة بالجفاف، وهي حالة تحدث عندما يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل دون تعويضها، مما يحدث خلل في توازن الماء والأملاح داخله

مما يؤثر على وظائف الجسم الحيوية، خصوصًا عند التعرض المباشر لأشعة الشمس أو ممارسة الرياضة في الطقس الحار، وهذا يُسرع من الإصابة بالجفاف إذا لم يتم تعويض هذه السوائل سريعًا، يمكنك الآن التعرف على طرق الوقاية من الجفاف.

من هم الأشخاص الأكثر عرضة للجفاف في الطقس الحار؟
هناك بعض الفئات تكون أكثر عرضة للإصابة بالجفاف خلال أيام الصيف شديدة الحرارة وهم:
الأطفال: حيث يفقدون السوائل بسرعة ولا يعبرون دائمًا عن شعورهم بالعطش.
كبار السن: حيث أن لديهم قدرة أقل على الشعور بالعطش، وتقل كفاءة الكلى في تنظيم السوائل.
الرياضيون: يفقدون كميات كبيرة من العرق أثناء التمرين مما يعرضهم للجفاف.
المرضى: خاصة من يعانون من الإسهال أو الحمى أو من يتناولون أدوية مدرة للبول.

ووفقًا لموقع "WebMD"، فإن حالات الجفاف الحاد تزداد بنسبة 35% بين الرياضيين الذين يمارسون النشاط البدني في درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية.

أعراض الإصابة بالجفاف
من المهم معرفة أعراض الجفاف حتى تتمكن من التدخل السريع قبل أن تتفاقم الحالة. وتشمل الأعراض:
جفاف الفم واللسان.
شعور بالعطش الشديد.
بول داكن.
صداع أو دوخة.
تعب وضعف عام.
قلة التعرق رغم الحر.
سرعة ضربات القلب.
الوقاية من جفاف الصيف
كيف تقي نفسك من الجفاف في الطقس الحار؟
إليك مجموعة من النصائح الفعالة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية "WHO" للوقاية من الجفاف خلال الصيف:

شرب الماء باستمرار
لا تنتظر الشعور بالعطش، واحرص على شرب كوب من الماء كل ساعة على الأقل، وخصوصًا عند التواجد في الأماكن المفتوحة في الطقس الحار.

تناول مشروبات غنية بالإلكتروليت
يمكتك تناولها خصوصًا بعد التعرق الشديد أو ممارسة الرياضة، ومن أمثلة هذه المشروبات ماء جوز الهند، أو محاليل الجفاف الطبيعية والتي تتكون من ماء، رشة ملح، عصير ليمون، وسكر بسيط.

تجنب الكافيين والمشروبات الغازية
الكافيين والمشروبات الغازية قد تزيد من فقدان السوائل لأنها تعمل كمدرات للبول، وبالتالي تُسرع من حدوث الجفاف.

ارتداء الملابس الخفيفة
اختر الملابس القطنية الفاتحة والخفيفة والفضفاضة التي تمتص العرق وتُقلل من درجة حرارة الجسم، خاصة إذا كنت مضطرًا للخروج في وقت الذروة خاصةً فترة الظهيرة.

تناول أطعمة لترطيب الجسم
يجب عليك الحرص على تناول الأطعمة المفيدة للوقاية من الجفاف والتي تساعد على ترطيب الجسم مثل الزبادي، الخس، البطيخ، البرتقال، الخيار، وكل ما يحتوي على نسبة عالية من الماء.

تجنب الشمس وقت الذروة
عليك تجنب الخروج في الشمس في أوقات الذروة وهي من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، حيث يجب عليك تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والبقاء في الظل أو الأماكن المكيفة قدر الإمكان.

ماذا تفعل إذا بدأت تظهر عليك أعراض الجفاف؟
اشرب الماء فورًا على دفعات صغيرة ومتقاربة.
استرح في مكان بارد أو مكيف على أن يكون بعيد عن الشمس.
احرص على تناول مشروب غني بالصوديوم والبوتاسيوم.
إذا استمرت الأعراض أو تطورت إلى إغماء أو ضعف حاد في التركيز عليك بالتوجه للطبيب أو للطوارئ على الفور.

كم يحتاج الجسم من الماء يوميًا في الصيف؟
وفق موقع "WebMD" إلى أن البالغين يحتاجون إلى ما لا يقل عن 2.5 إلى 3 لتر يوميًا من السوائل للوقاية من الجفاف، ويمكن أن تزيد الكمية إلى 4 أو 5 لتر في حالات التعرق الشديد أو النشاط البدني في الطقس الحار، ومن الممكن تناولها من خلال شرب الماء أو تناول الفواكه الغنية بالماء.

هل يمكن أن يتحول الجفاف إلى ضربة شمس؟
إذا استمر الجسم في فقدان السوائل دون تعويض، يمكن أن يُصاب الإنسان بضربة شمس، وهي حالة طارئة قد تُهدد الحياة، حيث أن الجفاف هو السبب المباشر في أكثر من 80% من حالات ضربة الشمس التي تحدث أثناء موجات الحر، ولهذا إذا شعرت بدوار مفاجئ، أو ارتفاع في حرارة الجسم، أو فقدان للوعي، يجب التوجه للطوارئ فورًا.
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الجفاف

الصيف

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