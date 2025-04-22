كيف تقي نفسك من جفاف الصيف؟.. نصائح للتعامل مع الطقس الحار

مما يؤثر على وظائف الجسم الحيوية، خصوصًا عند التعرض المباشر لأشعة الشمس أو ممارسة الرياضة في الطقس الحار، وهذا يُسرع من الإصابة بالجفاف إذا لم يتم تعويض هذه السوائل سريعًا، يمكنك الآن التعرف على طرق الوقاية من الجفاف.من هم الأشخاص الأكثر عرضة للجفاف في الطقس الحار؟هناك بعض الفئات تكون أكثر عرضة للإصابة بالجفاف خلال أيام الصيف شديدة الحرارة وهم:الأطفال: حيث يفقدون السوائل بسرعة ولا يعبرون دائمًا عن شعورهم بالعطش.كبار السن: حيث أن لديهم قدرة أقل على الشعور بالعطش، وتقل كفاءة الكلى في تنظيم السوائل.الرياضيون: يفقدون كميات كبيرة من العرق أثناء التمرين مما يعرضهم للجفاف.المرضى: خاصة من يعانون من الإسهال أو الحمى أو من يتناولون أدوية مدرة للبول.ووفقًا لموقع "WebMD"، فإن حالات الجفاف الحاد تزداد بنسبة 35% بين الرياضيين الذين يمارسون النشاط البدني في درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية.أعراض الإصابة بالجفافمن المهم معرفة أعراض الجفاف حتى تتمكن من التدخل السريع قبل أن تتفاقم الحالة. وتشمل الأعراض:جفاف الفم واللسان.شعور بالعطش الشديد.بول داكن.صداع أو دوخة.تعب وضعف عام.قلة التعرق رغم الحر.سرعة ضربات القلب.الوقاية من جفاف الصيفكيف تقي نفسك من الجفاف في الطقس الحار؟إليك مجموعة من النصائح الفعالة التي أوصت بها العالمية "WHO" للوقاية من الجفاف خلال الصيف:شرب الماء باستمرارلا تنتظر الشعور بالعطش، واحرص على شرب كوب من الماء كل ساعة على الأقل، وخصوصًا عند التواجد في الأماكن المفتوحة في الطقس الحار.تناول مشروبات غنية بالإلكتروليتيمكتك تناولها خصوصًا بعد التعرق الشديد أو ممارسة الرياضة، ومن أمثلة هذه المشروبات ماء جوز الهند، أو محاليل الجفاف الطبيعية والتي تتكون من ماء، رشة ملح، عصير ليمون، وسكر بسيط.تجنب الكافيين والمشروبات الغازيةالكافيين والمشروبات الغازية قد تزيد من فقدان السوائل لأنها تعمل كمدرات للبول، وبالتالي تُسرع من حدوث الجفاف.ارتداء الملابس الخفيفةاختر الملابس القطنية الفاتحة والخفيفة والفضفاضة التي تمتص العرق وتُقلل من درجة حرارة الجسم، خاصة إذا كنت مضطرًا للخروج في وقت الذروة خاصةً فترة الظهيرة.تناول أطعمة لترطيب الجسميجب عليك الحرص على تناول الأطعمة المفيدة للوقاية من الجفاف والتي تساعد على ترطيب الجسم مثل الزبادي، الخس، البطيخ، البرتقال، الخيار، وكل ما يحتوي على نسبة عالية من الماء.تجنب الشمس وقت الذروةعليك تجنب الخروج في الشمس في وهي من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، حيث يجب عليك تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والبقاء في الظل أو الأماكن المكيفة قدر الإمكان.ماذا تفعل إذا بدأت تظهر عليك أعراض الجفاف؟اشرب الماء فورًا على دفعات صغيرة ومتقاربة.استرح في مكان بارد أو مكيف على أن يكون بعيد عن الشمس.احرص على تناول مشروب غني بالصوديوم والبوتاسيوم.إذا استمرت الأعراض أو تطورت إلى إغماء أو ضعف حاد في التركيز عليك بالتوجه للطبيب أو للطوارئ على الفور.كم يحتاج الجسم من الماء يوميًا في الصيف؟وفق موقع "WebMD" إلى أن البالغين يحتاجون إلى ما لا يقل عن 2.5 إلى 3 لتر يوميًا من السوائل للوقاية من الجفاف، ويمكن أن تزيد الكمية إلى 4 أو 5 لتر في حالات التعرق الشديد أو النشاط البدني في الطقس الحار، ومن الممكن تناولها من خلال شرب الماء أو تناول الفواكه الغنية بالماء.هل يمكن أن يتحول الجفاف إلى ضربة ؟إذا استمر الجسم في فقدان السوائل دون تعويض، يمكن أن يُصاب الإنسان بضربة شمس، وهي حالة طارئة قد تُهدد الحياة، حيث أن الجفاف هو السبب المباشر في أكثر من 80% من حالات ضربة الشمس التي تحدث أثناء موجات الحر، ولهذا إذا شعرت بدوار مفاجئ، أو ارتفاع في حرارة الجسم، أو فقدان للوعي، يجب التوجه للطوارئ فورًا.